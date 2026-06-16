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Вече има първи уволнен селекционер на световното първенство

Треньорът на Тунис Сабри Ламуши се раздели с поста си след само един мач

Днес, 11:41
Бившият френски национал Сабри Ламуши води само 5 мача Тунис като селекционер и дори не получи шанс да доизкара груповата фаза на Мондиал 2026.
ЕПА/БГНЕС
Бившият френски национал Сабри Ламуши води само 5 мача Тунис като селекционер и дори не получи шанс да доизкара груповата фаза на Мондиал 2026.

Първи треньор на участник на световното първенство по футбол беше уволнен, въпреки че все още не всички отбори са изиграли първите си мачове. Селекционерът на Тунис Сабри Ламуши (54 г.) беше сменен след тежката загуба вчера с 1:5 от Швеция в група F.

Веднага след мача ръководството на тунизийската футболна федерация се събра на спешно събрание, на което бе гласувано отстраняването на Ламуши, който е остро критикуван в страната за тактическите грешки на отбора и за липсата на визия за развитие. Тунизийското радио "Мозаик ФМ" дори твърди, че след загубата е имало сбиване между сина на Ламуши, който е част от екипа, и привърженик на отбора. Това не е потвърдено официално до момента.

Ламуши се задържа само 5 месеца на поста, след като бе назначен на 14 януари. Бившият френски национал води тима на Тунис в едва 5 мача, в които записа 1 победа, 1 равенство и 3 загуби.

Първоначално се считаше, че до края на Мондиал 2026 временен треньор на тунизийците ще бъде досегашният помощник Вахби Хазри, който е бивш футболист на "Съндърланд", а другият вариант бе бившият селекционер Мондер Кебайе, който водеше националния отбор в периода 2019 - 2022 г.

Днес обаче стана ясно, че изборът е паднал върху друг френски специалист - Ерве Ренар (57 г.), който за последно води Саудитска Арабия, а преди това е бил селекционер на Кот д'Ивоар, Мароко, Замбия, Ангола и др. Неговият дебют ще бъде на 21 юни във втория мач от групата, който ще е срещу Япония.

"Споразумението предвижда и започване на преговори след края на световното първенство за дългосрочно сътрудничество, основано на специфични спортни цели", се казва в съобщението на тунизийската федерация.

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