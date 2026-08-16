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Стилияна Николова спечели световно злато и още един сребърен медал

Ансамбълът по художествена гимнастика пък завоюва две бронзови отличия на отделните съчетания

16 Авг. 2026Обновена
Стилияна Николова играе шампионското си съчетание с бухалки.
БФХГ
Стилияна Николова играе шампионското си съчетание с бухалки.

Стилияна Николова стана световна шампионка на съчетание с бухалки и спечели още едно сребро - на лента, а ансъмбълът на България завоюва бронзовите медали и в двата финала на отделните уреди от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. 

Така 25 години по-късно България отново има световен шампион в индивидуална надпревара в художествената гимнастика. За последно на световния връх стъпи Симона Пейчева през 2001 г. в Мадрид.

20-годишната световна вицешампионка в многобоя игра първа от осемте финалистки на бухалки и за прецизното си изпълнение получи смайващите 30.150 т. След това нито една от останалите гимнастички не успя да постигне подобно нещо. Призовата тройка след Стилияна затвориха Таисия Онофричук (Укр) и рускинята Мария Борисова с по 30.050.

В последното си излизане на килима Николова се представи още веднъж прекрасно и заслужи трети сребърен медал след този в многобоя и в отборното класиране. Тя получи оценка от 30.450 т., само с 0.050 по-малко от олимпийската шампионка Дария Варфоломеев (Гер). Трета остана рускинята Мария Борисова с 29.900. 

Преди това Николова зае 7-о място на обръч (шампионка там стана украинката Таисия Онофричук).

Ансамбълът ни в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова пък представи силно композицията си с пет топки и получи 28,400 т. Титлата спечели отборът на Бразилия с 29,450 т., а на второ място се нареди Китай - олимпийският шампион в многобоя от Париж 2024 заслужи 28,900 т. Световният шампион Испания допусна грешки и остана едва на пета позиция с 27,450 т.

След това, с три обръча и два чифта бухалки, възпитаничките на треньорката Весела Димитрова получиха 28.750 т. и отново се класираха на трето място. И тук титлата сензационно спечели ансамбълът на Бразилия (29.450), следван от Испания (29.050). 

А двете отличия спряха 4-годишната серия без медал на българските ансамбли. За последно имахме отличие от световен форум в София София 2022, когато петте грации станаха шампионки в многобоя и в съчетанието с 3 ленти и 2 топки.

Така България завърши световното във Франкфурт с общо шест медала. Стилияна Николова има дял в 4 от тях - тя стана вицешампионка в многобоя и взе олимпийска квота за Лос Анджелис 2028, взе отборното сребро, заедно с Ева Брезалиева и ансамбъла, стана шампионка на бухалки и втора на лента. Другите две отличия са бронзовите на ансамбъла от отделните съчетания.

Българският отбор стои на трето място на почетната стълбичка, а китайките са стъпили на второто стъпало, докато бразилските гимнастички козируват, слушайки националния химн като златни медалистки във финала с пет топки.
БФХГ Българският отбор стои на трето място на почетната стълбичка, а китайките са стъпили на второто стъпало, докато бразилските гимнастички козируват, слушайки националния химн като златни медалистки във финала с пет топки.
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художествена гимнастика

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