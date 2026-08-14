Стилияна Николова отново е световна вицешампионка

Стилияна Николова е световна вицешампионка по художествена гимнастика за втора поредна година. На първенството във Франкфурт тя не само спечели сребърния медал в многобоя, но и си осигури квота за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, тъй като призьорките взимат и първите вакантни места за най-големия форум след две години.

20-годишната световна и европейска вицешампионка започна финалите със съчетание с бухалки и получи оценка от 29.000 т. После игра силно и с лента и получи първоначално 28.900, но след подадена контестация от треньорите оценката бе повишена на 29.200. На третия уред - обръч съдиите ѝ дадоха 30.150, а последното изиграване - с лента, бе оценено с 29.200.

Така Николова събра 117.600 т. и заслужи за втори пореден път сребърния медал в многобоя. Повече от българската звезда получи само олимпийската шампионка Дария Варфоломеев (Гер), завършила със 119.500 т., а на трето място се нареди София Рафаели (Ит) само с 0.050 т. по-малко от Стилияна - 117.550.

Николова има шанс да спечели още три медала на първенството в Германия, тъй като се класира за финалите на обръч, лента и бухалки.

Във финала на многобоя днес не участва втората ни гимнастичка - на световното - Ева Брезалиева, която вчера се нареди 21-ва в квалификациите и не намери място сред най-добрите 18.