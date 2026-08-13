Стилияна Николова тръгна 4-та на световното във Франкфурт

Голямата надежда на България за медал от световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова е 4-та след първия ден от квалификациите за многобоя. Другата ни представителка в индивидуалната надпревара на шампионата във Франкфурт - Ева Брезалиева, пък се движи 18-а.

Световната и европейска вицешампионка Николова има сбор от 56,900 т., след като изигра впечатляващо съчетанието си с обръч и получи втората по сила оценка - 29,800 т., която на практика ѝ гарантира място във финала. На топка Стили имаше едно изпускане и с 27,100 т. е на 6-а позиция във временното класиране на уреда.

Брезалиева пък натрупа 53,200 т. до момента с оценки от 25,850 на топка и 27,350 на обръч. Резултатите ѝ са съответно 13-и и 11-и на двата уреда към момента, което значи, че тя със сигурност няма да участва във финалите им.

В челната тройка за многобоя преди днешния втори ден от пресявките са олимпийската, двукратна световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 58,950 т. (29,250 обръч и 29,700 топка), италианката София Рафаели с 58,550 т. (30,100 обръч и 28,450 топка) и рускинята Мария Борисова с 58,050 т. (29,050 бухалки и 29,000 лента). За финала на индивидуалния многобой се класират гимнастичките от Топ 18 на квалификациите, като за крайното класиране се взема сборът от трите най-високи оценки.

Днес българките ще представят съчетанията си с лента и с бухалки. Потокът на Брезалиева започва в 11:30 ч. българско време, а този на Стилияна Николова - в 14:00 ч. Вчерашният откриващ ден на световното продължи рекордните 14 часа заради участието на близо 100 състезателки от 73 държави.