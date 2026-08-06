Джани Инфантино се извини и премина в атака

ФИФА Кризисната среща на мениджърския борд на ФИФА бе в новия регионален офис на футболната централа в мароканската столица Рабат

Президентът на ФИФА Джани Инфантино успя да успокои донякъде страстите в ръководството на ФИФА на кризисната среща с мениджърския борд, която свика в Мароко. След нея той и генералният секретар Матиас Графстрьом излязоха с писмо до вицепрезидентите и до членовете на Съвета на ФИФА, в което признаха за грешки, свързани с пропадналата инвестиционна сделка, и обещаха подобрение в комуникацията.

Два дни по-рано Графстрьом изненадващо се дистанцира от Инфантино с вътрешен имейл до служителите, като, наред с другото, написа, за „тъжна и осъдителна поредица от събития, която, за щастие, завърши с окончателното изоставяне на проекта FFE“.

Сега в писмото след спешната сбирка в Мароко се казва: „За отстраняване на всякакви съмнения, генералният секретар на ФИФА и присъстващите членове на Изпълкома потвърждават пълната си подкрепа за президента на ФИФА Джани Инфантино като единственото длъжностно лице, избрано от 211-те футболни федерации членки.“

В замяна Инфантино пък потвърждава подкрепата си за генералния секретар и за администрацията на ФИФА.

Президентът признава, че е допуснал грешки, след като плановете за продаване на дял от световното първенство са станали известни от публикации в медиите. „Искрено се извиняваме за тези грешки и обещаваме, че те няма да се повторят. В този контекст ще извършим необходимия преглед и на следващото заседание на Съвета на ФИФА ще бъде представен доклад.“

Инфантино и Графстрьом преминаха и в настъпление, като отправиха предупреждение към критиците. В изявлението те натъртват, че тъй като инвестиционната сделка вече е свалена от дневен ред, ФИФА „няма да толерира повече атаки срещу своята почтеност, добро управление и надлежни процедури и ще предприеме необходимите мерки за защита и запазване на своето име и репутация“.

Очевидно е, че Инфантино отново е стоплил отношенията с Графстрьом, макар да го е държал в неведение за плановете си, което бе изтъкнато от шведа в писмото до служителите отпреди два дни. До срещата в Мароко изглеждаше, че заради огромните критики дори може да се стигне до оставка под натиск именно от най-близките сътрудници на президента на ФИФА.

Нищо подобно - снощи Инфантино публикува в "Инстаграм" своя снимка с Графстрьом с вдигнати палци и написа към нея:

"Днес присъстващите членове на Управителния съвет на ФИФА предприеха необходимите стъпки за укрепване на доверието в управленските и административните структури на ФИФА, както и за гарантиране, че ФИФА, нейната мисия и нейната отговорност към световния футбол продължават да се спазват изцяло в подкрепа както на мен като президент на ФИФА, така и на администрацията под ръководството на генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом.

Напълно уверени сме, че резултатите от днешната среща ще укрепят управлението на ФИФА, ще помогнат за възстановяване на доверието в организацията и ще ни дадат възможност да се подготвим за предстоящите големи събития и предизвикателства по единен и прозрачен начин, докато продължаваме нашата мисия да развиваме играта по целия свят."

УЕФА остава готова за бойкот

Европейските отбори все още биха могли да бойкотират турнирите на ФИФА, включително световното първенство, тъй като сбирката в Мароко „не променя нищо“.

В свое изявление европейската футболна централа УЕФА посочи, че нейните условия не са били изпълнени, независимо, че планът за продажба на дялове от ФИФА беше изоставен.

„Асоциациите от УЕФА бяха категорични относно условията, при които няма да участват в състезанията на ФИФА - се казва в изявлението. - Първо - предложенията за продажба на основните турнири трябваше да бъдат оттеглени, и второ - да бъдат дадени гаранции, че подобни опити за такова обезобразяване на играта никога повече няма да се повторят. Тези условия не бяха изпълнени. В допълнение - УЕФА заяви съвсем ясно в позицията си от събота, че е загубила доверие в президентството на Джани Инфантино. Тази позиция остава в сила. Вчерашното съобщение, че някои хора, наети от президента на ФИФА (и чиито кариери зависят от неговото благоволение), са съгласни с него, не променя нищо".

Южна Америка най-сетне реагира и застана срещу действията на Инфантино

След пълно мълчание от самото начало на скандала в световния футбол конфедерацията на Южна Америка - КОНМЕБОЛ, излезе с изявление, с което не застава на страната на президента на ФИФА.

Като начало КОНМЕБОЛ "приветства решението на ФИФА да оттегли предложението на Инфантино за продажба на дялове от световното първенство и друге турнир на външни инвеститори". Но изразява безпокойство от „повторните едностранни действия, предприети без прибягване до диалог“.

Comunicado: El Fútbol está primero. El Consejo de la CONMEBOL llama a preservar la institucionalidad. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 6 август 2026 г.

Организацията предупреди, че само за броени дни футболът е преминал от един изключителен турнир (Мондиал 2026) към фокусиране на дебата върху собственото му управление. КОНМЕБОЛ припомня и, че ФИФА е реформирала Устава си преди повече от десетилетие, точно за да гарантира прозрачността и надлежния процес.

"Когато тези принципи бъдат пренебрегнати, футболът губи - се казва още в изявлението. - КОНМЕБОЛ няма да подкрепи никакво действие или процедура, които се отклоняват от установените институционални механизми".