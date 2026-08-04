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Федерации от УЕФА оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а БФС мълчи

Нито един служител на футболния ни съюз не е коментирал публично големия скандал

04 Авг. 2026
Президентът на БФС Георги Иванов все още не е коментирал публично скандала с Инфантино
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Президентът на БФС Георги Иванов все още не е коментирал публично скандала с Инфантино

Национални футболни федерации членки на УЕФА започнаха да оттеглят заявената писмена подкрепа за преизбиране на Джани Инфантино за четвърти президентски мандат във ФИФА.

Тази сутрин сръбската футболна асоциация анонсира оттегляне на подписа си, като се мотивира с провалилия се на този етап план на 56-годишния швейцарец да продаде дялове от световното първенство на частни инвеститори.  

"Смятаме, че нито едно решение от стратегическа важност за бъдещето на футбола не трябва да бъде взимано без консенсус и открити консултации с всички заинтересовани страни", се казва в изявление на сръбската футболна асоциация.

Така тя се присъедини към уелската, шведската и финландската, които вече оттеглиха подкрепата си за Инфантино. Според Би Би Си съвсем скоро същото ще направи и английската, а шотландската е заявила, че "позицията относно бъдещето на Инфантино остава в съответствие с липсата на доверие към него". Други футболни централи, най-вече от страни членки на ЕС също се подготвят да оттеглят подкрепата си.

Към момента нито един служител на БФС, включително президентът му Георги Иванов, не е взел отношение по най-щекотливата тема във футбола през последните седмици.

Още преди Мондиал 2026 общо 200 от всички 211 членуващи във ФИФА асоциации депозираха писма в подкрепа на четвърти мандат на Джани Инфантино за вота на конгреса през март в Мароко. След бламирането на швейцареца от страна на УЕФА, Азиатската (АФК) и конфедерацията на Северна и Централна Америка (КОНКАКАФ), тези писма започнаха да се оттеглят.

На конгреса Инфантино се нуждае от поне 106 гласа. УЕФА има 55, Африка - 54, Азия - 46, КОНКАКАФ - 35, Океания - 11, и КОНМЕБОЛ - 10.

Съветът на ФИФА обаче има вариант да опита да принуди Инфантино да подаде оставка чрез извънредно заседание. Тази процедура може да се задейства, ако 19 от 37-те членове на Съвета на ФИФА поискат да се свика заседанието, като то трябва да се проведе в рамките на две седмици. В Съвета УЕФА има 9 места, Азия - 7, КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ - по 5, Африка - 6, и Океания - 3, като съставът се допълва от самия Инфантино и от генералния секретар Матиас Графстрьом.

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Ключови думи:

Джани Инфантино, ФИФА, УЕФА, БФС

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