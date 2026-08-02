БФС обяви очевидното - на дъното сме по налагане на млади играчи

БФС Графиката на игровото време, предоставяно на футболистите до 21 години, показва ясно, че България е на последно място в сравнение с останалите 6 разгледани държави.

Редица чужди анализи редовно показват, че в България се разчита малко на млади футболисти и това го правят целенасочено най-вече 2-3 клуба. Сега обаче това установи официално и Българският футболен съюз (БФС), който нае консултантската компания Double Pass за извършване на първи цялостен екосистемен анализ на развитието на футболните таланти в България.

Анализът обхваща всички основни компоненти на системата - от идентифицирането на талантите и работата на академиите до прехода към професионалния футбол и националните отбори. Заключението не е изненадващо - България разполага с талантливи млади футболисти, но системата все още не успява да им осигури достатъчно възможности за развитие и реализация.

Облечено в данни това означава, че сме на последно място по налагане на млади футболисти, в сравнение с останалите изследвани държави - Белгия, Нидерландия, Дания, Норвегия, Чехия и Полша.

Вижда се, че футболистите под 21 години получават едва 12% от игровото време в Първа лига. При лидера в това отношение Белгия този дял е 33%. В същото време младите играчи съставляват около 22% от картотекираните футболисти (по този показател също сме на последно място).

Същинският извод от тази графика е, че младите играчи са си в съставите на клубовете, но рядко получават шанс за изява в официални мачове. А това се очертава като голям проблем, според авторите на изследването.

И още един огромен минус - клубовете в Първа лига имат политика да привличат най-вече изградени футболисти. Само около 5% от попълненията в елитната ни дивизия са под 20 години, а близо 3/4 са на възраст над 23 години.

Значителна част от трансферите са на футболисти от Бразилия, Португалия и африкански държави. Това допълнително свива игровото време за младите български състезатели. Според експертите това ограничава възможностите за развитие на собствените кадри и намалява потенциала за създаване на бъдеща трансферна стойност. Като доказателство младите български играчи, които осъществяват трансфери в чужбина, най-често преминават в първенства със сходно или по-ниско спортно ниво, вместо към водещите европейски лиги.

От Double Pass са предложили 125 механизми за подобрение на системата за развитие на таланти, като 24 от тях са определени като приоритетни за краткосрочно и средносрочно изпълнение. Те обхващат всички ключови направления – изграждане на национална система за идентифициране на таланти, единна футболна философия, модернизиране на академиите, подобряване на прехода към професионалния футбол, развитие на човешкия ресурс, внедряване на дигитални технологии и изкуствен интелект, както и създаване на единна стратегия за управление на процесите.

Сега от БФС изтъкват, че ще приемат този доклад като основа, върху която ще се опитат да изградят работеща система за развитие на млади футболисти. Целият проект е наречен "Мисия талант". Той ще се развива в две насоки. Първата ще включва въвеждане на национална програма за качество и сертифициране на футболните академии, която ще дефинира единни стандарти за развитие на младите футболисти и ще подпомогне академиите в процеса на тяхното усъвършенстване. Този етап вече стартира.

Втората насока е анализ и оптимизация на пътя на развитие на футболистите от юношеските национални отбори до представителния тим на България, така че преходът между отделните възрастови категории да бъде по-последователен и ефективен.

"Дълго време говорехме основно за проблемите. Днес говорим с данни, анализ и решения. Това е първата реална отправна точка за дългосрочното развитие на българския футбол", посочват от БФС.