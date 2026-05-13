Местни бизнесмени ще спасяват лиценза на "Берое"

Кметът на Стара Загора определи срещата си с президента на БФС като изключително конструктивна

Днес, 14:24
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров многократно е помагал на "Берое" през последните 15 години.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров е уговорил местни бизнесмени да помогнат финансово на "Берое", за да може клубът да запази лиценза си за Първа лига за сезон 2026/27.

В петък от Лицензионната комисия на БФС обявиха, че старозагорският клуб не покрива финансовите критерии за лицензиране. В момента тече срок за обжалване, в който от "Берое" трябва да представят необходимите документи, че клубът е изчистил проблемните задължения и може да получи лиценз.

Днес Тодоров е провел среща с президента на БФС Георги Иванов, на която е научил какви точно дългове трябва да се покрият, за да бъде издадено необходимото разрешение от Лицензионната комисия. Кметът определи срещата като изключително конструктивна. Заедно с него са били двама ветерани на "Берое" - капитанът на шампионския отбор от 1986 г. Теньо Минчев и вратарят от този тим Ивко Ганчев, заедно със старозагорския футболен функционер Димитър Петров.

"Запознахме се с финансовите задължения, които "Берое" има да изчисти, за да отговаря на всички условия. Водят се вече разговори с привърженици на отбора от бизнеса, които ще помогнат това да се случи. Благодаря им!", написа Живко Тодоров след срещата.

Вчера и от ръководството на "Берое" излязоха с официална позиция след първоначалния отказ на Лицензионната комисия. В нея се потвърждава, че в момента се подготвят документите, които да бъдат представени при обжалването. От клуба обявиха, че належащите задължения, които застрашават лиценза, са под 353 000 евро.

"Искаме да информираме нашите верни привърженици, че до момента безспорните задължения на клуба са под 353 000 евро. Тези задължения се обслужват надлежно и вече са погасени или ще бъдат уредени в много кратък срок. Натрупаните балансови загуби от икономическата дейност на клуба към 31.12.2025 г. възлизат на 9 769 000 лева (приблизително 4 994 810 евро). Повечето от тези загуби не представляват текущи задължения. Те са исторически и са наследени от настоящия едноличен собственик (б.ред. - Ернан Банато). За сравнение, към 31.12.2022 г. натрупаните загуби възлизат на 5 728 000 лева (приблизително 2 929 000 евро). Ръководството на "Берое" е твърдо решено да намали натрупаните загуби и да подобри финансовото състояние на клуба. Разчитаме на подкрепата на нашите привърженици и обществеността на Стара Загора, за да постигнем тази цел", се казва в изявлението.

