Играта с ръка срещу "Берое" не се брои

Диема спорт / стопкадър Всички зрители по "Диема спорт" видяха как топката се удря в ръката на Каталин Иту от "Локомотив" (Пд). Но това не се стори нередно за главния рефер Мартин Великов.

"Берое" не е сред силните отбори в Първа лига този сезон. Дори се бори за оставането си, колкото сили има. И в тази битка всеки един дребен детайл е важен.

А в последните седмици тези детайли все са в ущърб на старозагорския клуб и изобщо не са дребни. От снощи дори и у непредубедените зрители и фенове започна да се оформя съмнението, че "Берое" е тенденциозно ощетяван, явно поради липсата на лоби във футболните среди от страна на аржентинския собственик Ернан Банато.

Доказателството бе отново очеизвадно - във 2-ата минута на домакинството срещу "Локомотив" (Пд) от ХХХ кръг румънският футболист на гостите Каталин Иту отигра топката с ръка, след като съотборникът му Севи Идриз я отклони с глава. Това се случи в наказателното поле на "Локомотив" и по правилата главният рефер Мартин Великов трябваше да спре играта и да разгледа ситуацията с помощта на VAR. Това не стана. Наложи се именно VAR съдиите Стоян Арсов и Геро Писков да сезират минута по-късно Великов да види положението. Но дузпа така и не бе отсъдена.

Любопитно е този път Съдийската комисия с какво оправдание ще излязат за решението на Великов. Защото преди седмица се оказа, че китката на защитника на ЦСКА Адриан Лапеня била мека, т.е. не била стегната и затова той можело да играе с ръка в спорна ситуация на мача срещу "Берое" в Стара Загора. Съответно нито главният рефер тогава Тодор Киров, нито VAR арбитърът Георги Кабаков не бяха санкционирани от Съдийската комисия. Да не говорим, че бе спестен малко преди това червен картон на Лапеня за събаряне на откъсващ се играч на "Берое".

"Две ясни ситуации, които да променят играта… но… всичко е ОК (б.р. - щом е) срещу "Берое"...", написа Банато след въпросния мач с "червените". Тогава треньорът на "Берое" Хосу Урибе коментира по повод подминатите дузпа и червен картон: "Не е добре за футбола в България… VAR във ваканция ли беше? Уважавайте малките отбори, моля…"

А сега, след новата скандална ситуация снощи, Урибе иронично каза: "Съперниците на "Берое" във всички мачове могат да играят с ръце в наказателното поле... няма проблем." Банато също не пропусна: "Всеки двубой тези т.нар. рефери правят грешки, наистина ли?! Президентът на БФС, трябва да ги спрете. Кой е шеф на съдийската комисия? Всяка седмица (б.ред. - да се случва) не е грешка, това е очевидно, но ние продължаваме да бъдем бутани надолу. Срам!"

Не е въпросът дали иде реч за "Берое". На мястото на старозагорци можеше да е всеки друг отбор. След вчерашното реферско бездействие е ясно, че съдиите не мерят с еднакъв аршин, а защо не и, че Съдийската комисия толерира реферите въпреки грубите им грешки. И това се случва през главата на президента на БФС Георги Иванов, който многократно декларира, че държи на равнопоставеност и на обективността в съдийските решения.

Нека си припомним как бяха неглижирани действията на отговорниците на VAR Георги Кабаков и Владимир Вълков, които сътвориха един от големите скандали на сезона, разчул се и в Европа. На мача от XI кръг на Първа лига "Славия" - "Локомотив 1929" (Сф) (2:0) на 3 октомври те направиха фрапантен пропуск да пуснат игра с две ръце на тогавашния играч на "белите" Мартин Георгиев при подаване към Емил Стоев, който отбеляза първия гол.

Било човешко да се греши, опита се да замаже тогава председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров. Но тези обяснения вече не минават при наличие на толкова камери, а и при строгите изисквания за VAR. В резултат Кабаков и Вълков бяха наказани за месец.

След "Берое" - ЦСКА отново бе направен опит да се мине метър за Кабаков, но публичното недоволство бе твърде силно и лично президентът Георги Иванов настоя най-добрият ни рефер да бъде изваден от наряди до края на сезона.

Интересно е сега ще последва ли санкция за Мартин Великов... Или отново ще има снишаване и ослушване дали ще се размине. Да, връщаме се към това, че "Берое" може и да е слаб и без лоби в БФС, но това значи, че поледователните действия срещу този клуб или всеки един друг, още повече безнаказани, говорят за преднамереност. А тя е в разрез с феърплея и е поредно доказателство защо българският футбол е на това дередже.