"Берое" изпадна от Първа лига в рулетката на последния кръг

"Берое" стана последният отбор, който изпада директно от Първа лига. Старозагорци трябваше да спечелят задължително гостуването си срещу "Ботев" (Вр) в последния кръг от третата група на първенството, но загубиха с 0:3 и останаха на 14-ото място с 34 точки. Така тежката финансова криза при настоящия собственик на клуба Ернан Банато си каза думата и след 17 години в елитната дивизия старозагорци изпаднаха във Втора лига. За последно тимът игра там през сезон 2008/09.

Тепърва ще се изяснява дали клубът ще успее изобщо да получи лиценз за професионалния футбол за сезон 2026/27, след като Лицензионната комисия първоначално отказа такъв за Първа лига заради неизпълнени финансови критерии. В момента "Берое" обжалва и се надява поне лицензът да бъде спасен. Също така не е ясно дали Банато ще остане начело на клуба след изпадането. Ако аржентинският бизнесмен напусне, заедно с него ще си тръгнат всички чуждестранни футболисти.

Головете за "Ботев" (Враца) в днешния мач вкараха Мичи Нтело в 25-ата минута, Мартин Петков в 48-ата и Касим Аджи в 90-ата. Врачани отдавна си бяха осигурили оставане в елита и днес играха за честта си. "Ботев" спечели групата с 53 т.

Последният кръг в тази група бе драматичен не само за "Берое". Други два отбора трябваше задължително да спечелят - "Спартак 1918" и "Септември" (Сф). Успя само "Спартак 1918", който лесно се справи с 3:0 като домакин с настроения отпускарски "Локомотив 1929" (Сф). И трите гола вкара Георг Стояновски, внук на треньора Гьоко Хаджиевски. Това прати варненци на спасителното 12-то място с 37 т. "Железничарите" завършиха 10-ти с 47.

"Септември" пък бе само на 20-ина минути от директното спасение, след като водеше с 1:0 до 72-ата минута на "Добруджа" след гол на Мартин Христов в 33-ата минута. Гостите от Добрич, които вече бяха изпаднали, обаче не бяха отписали мача и Георги Трифонов изравни. Златният шанс за "Септември" бе в 83-ата минута, но голмайсторът на тима Бертран Фурие изпусна дузпа. Накрая нервите не издържаха и се стигна до масов бой. Изгонени бяха Галин Иванов и Божидар Томовски от "Септември" и Вашко Оливейра и Антон Иванов от "Добруджа".

Клубът от Добрич си остана на 15-ото, предпоследно място с 31 точки, а "Септември" завърши 13-ти с 36 т. и ще играе на 28 май бараж за оставане срещу втория от Втора лига, който ще стане ясен утре - "Янтра" или "Фратрия". Галин Иванов и Божидар Томовски ще пропуснат този мач заради червените си картони.

В по-ранен мач днес "Славия" победи с 2:0 "Монтана" в София, но това беше само за протокола. "Белите" си останаха на 11-то място, само увеличиха точките на 46. "Монтана" завърши последен с 23 т.

Съкрушеният треньор на "Берое" Хосу Урибе не скри недоволството си от колегата си от "Ботев" (Вр) Тодор Симов: "Не искам да говоря много. За съжаление ние изпаднахме. Опитахме да се спасим по всякакъв начин. В плейофите направихме силни мачове в трудна за клуба ситуация. Мисля, че стана много лошо в мача със "Септември", когато можехме да се спасим. Искам да кажа на всички фенове, че "Берое" трябва да вземе въздух, да направи добър проект, защото е отбор за Първа лига. Искам да поздравя феновете за подкрепата им. Аз дадох всичко от себе си, но не успяхме да се спасим. Имаше лошо поведение от треньора на "Ботев" (б.ред. - Тодор Симов), който нямаше направи 3 смени в 90-ата минута, когато играеш срещу изпаднал отбор. Това е лошо поведение от техния треньор, не трябва да се подиграваш със 100-годишен отбор като "Берое". Топката обаче е кръгла и един ден ще му се върне."

Наставникът на "Спартак 1918" (Вн) Гьоко Хаджиевски бе много щастлив след спасението: "Това е най-великото чувство в живота. Откакто стъпих на този стадион до днес, печелил съм много титли и отличия в Северна Македония, но никога няма да забравя това, което постигнахме. Взехме точки от най-големите - от "Левски", ЦСКА, "ЦСКА 1948", "Лудогорец". Бихме отбори като "Арда", "Ботев" (Пловдив), "Добруджа", с който имаме местно дерби. Тежко ни беше, трудно беше, но хората бяха тук и ни подкрепяха. Ние работихме без спонсор и Алекс Илиев (б.ред. - председателят на УС на клуба) е герой сега. Алекс Илиев е голям мъжкар, защото помогна много на "Спартак". Човекът сам се пребори, за да запази "Спартак". Имаше и хора около него, които успяха да направят така, че да покажем, че можем."

Пом.-треньорът на "Септември" Мариян Христов изрази увереност, че отборът ще спечели баража: "Не успяхме да отбележим още един гол. При 1:0 не трябваше да се връщаме назад, но явно не сме заслужили да се спасим по този начин и ще се опитаме по другия. Напрежение има във всеки мач и това е хубаво на футбола. Ако на някого му пречи напрежението, не е за тази игра. Напрежението е хубаво, защото те кара да даваш най-доброто от себе си. Момчетата си играха. Играят за емблемата. Ние искаме да се надиграваме с най-добрите и ако заслужаваме, да останем в групата. Берти (б.ред. - Бертран Фурие) толкова много мачове помогна, а днес нямаше късмет. В следващия мач сигурно ще отбележи два гола."