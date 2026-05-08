БФС отказа лиценз на "Берое" за Първа лига

"Берое" все още има шанс да спаси лиценза си, ако при обжалването докаже, че може да покрие критериите.

"Берое" не получи лиценз за Първа лига за сезон 2026/27. Решението на Лицензионната комисия към БФС е от днес и се дължи заради неизпълнени финансови критерии от Наредбата за национално клубно лицензиране.

Индикации за това имаше в последните няколко дни, а и месеци, тъй като "Берое" редовно получаваше забрани от ФИФА за осъществяване на трансфери заради дължими суми към бивши свои футболисти. Тези забрани бяха вдигани до един момент от собственика на старозагорския клуб Ернан Банато, но в момента има две висящи - от 20 март и 30 април.

Клубът все пак получи шанс да спаси лиценза си - предоставена е възможност за обжалване в 7-дневен срок, като трябва да се представят пред Лицензионната комисия документи и факти, които да доказват съответствие с изискванията. Пред Dsport Ернан Банато обяви, че клубът непременно ще обжалва и в момента се работи усилено за представяне на нужните документи, за да бъде получен лиценз.

За финансовите проблеми в "Берое" се говори неофициално от доста време. А днес, още преди да се появи решението на БФС, кметът на Стара Загора Живко Тодоров излезе с официално обръщение, в което настоя за среща с ръководството на футболния съюз и обеща подкрепа, за да може клубът да продължи да съществува.

"Следя ситуацията в "Берое". Информацията, която получавам, е притеснителна. Ще поискам официална среща с БФС, за да разбера какво е положението от първа ръка. Каквото и да се случи, ние сме беройци и ще продължим да бъдем такива. Ще направим всичко възможно клубa ни да се вдигне отново на крака", написа Тодоров в профила си във "Фейсбук".

"Берое" е единственият клуб, който към момента не получава лиценз за следващия сезон в Първа лига. Решението за "Септември" е отложено, тъй като столичният клуб трябва да представи допълнителни документи.

По същата причина се отлага и решението за втородивизионния "Дунав от Русе", който почти сигурно ще влезе в елитната група.

Лиценз, който важи и за евротурнирите, получават "Левски", "Лудогорец", ЦСКА, "ЦСКА 1948", "Локомотив" (Пд), "Ботев" (Пд), "Черно море", "Арда" и "Славия". Лиценз за Първа лига получават "Ботев" (Вр), "Локомотив 1929" (Сф), "Спартак 1918" (Вн), "Добруджа" и "Монтана".