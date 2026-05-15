БФС не видя расизъм на прекъснатия мач "Черно море" - "Ботев" (Пд)

Скандалът във Варна бе приключен без никой да бъде наказан, въпреки декларацията от централата

Днес, 17:05
Антоан Конте (вдясно), който тук е успокояван от съотборниците си в "Ботев" (Пд) по време на мача във Варна, със сигурност няма да е доволен от днешното решение на БФС.
Диема спорт/стопкадър
За БФС расистки обиди към Антоан Конте по време на мача "Черно море" - "Ботев" (Пд) на 9 май не е имало. Това стана ясно от днешното решение на Дисциплинарната комисия (ДК) към БФС. На заседание на 12 май тя отложи разглеждането на случая, за да се запознае с докладите на делегатите и съдиите, а днес реши: "След като разгледа предоставените устни и писмени доклади, изслуша длъжностните и служебните лица, изгледа видеозаписи и запис от електронната платформа на първенството, ДК не установи убедителни данни за прояви на расизъм и дискриминация."

Това становище буди недоумение, меко казано, тъй като заради случилото се играта бе прекъсната за 16 минути, а скандалът бе проследен директно от ТВ камерите. След мача от "Ботев" (Пд) пуснаха и декларация, в която обясниха, че е имало расистки обиди към Конте още през първата част на двубоя, за което на почивката са били информирани и делегатът на мача, и главният рефер Георги Давидов, но те не са реагирали. Отделно по време на спирането на играта дикторът на стадион "Тича" предупреди зрителите на стадиона да преустановят моментално расистките нападки. Още по-фрапиращо е, че на следващия ден след случилото се тъкмо от БФС пуснаха декларация, че "осъжда расистките прояви и форми на дискриминация по време на футболната среща "Черно море" - "Ботев" (Пловдив)". Тя бе провокирана именно от инцидента с Конте във Варна.

Дисциплинарната комисия обаче реши, че не е имало някакъв проблем. Има само стандартни глоби - 1175.97 евро за "Черно море" (1022.58 за нецензурни скандирания и 153.39 за нерегламентирано използване на факли), както и 1022.58 за "Ботев", за обидни скандирания.

Интересното е, че щом не е имало расизъм по критериите на БФС, то не последва наказание за самия Конте, който първоначално напусна терена и после бе уговорен да се върне, само и само да бъде заменен, тъй като бе афектиран и отказа да продължи мача. Тепърва се очаква реакция от "Ботев" (Пд), откъдето още на 9 май не само призоваха футболния съюз да предприеме незабавни мерки по този скандал, но и се заканиха категорично: "Клубът ще уведоми компетентните органи на ФИФА и УЕФА за случилото се, като очакваме виновните лица да понесат своята отговорност."

Ключови думи:

Дисциплинарна комисия, БФС, расистски скандал, Ботев Пловдив

