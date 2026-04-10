Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Президентът на БФС се ядоса за опрощаването на гафа на рефер №1

Георги Иванов настоя Георги Кабаков да не получава наряди до края на сезона

Днес, 10:10
Президентът на БФС Георги Иванов много рядко осъжда публично решения на подчинените си комисии, но този път настоя със специално изявление за наказание на Георги Кабаков.
БГНЕС
Действията на Съдийската комисия към БФС за оневиняването на най-добрия ни футболен рефер Георги Кабаков разгневиха президента на централата Георги Иванов. Стигна се дотам, че той пусна публично обръщение към комисията, в което настоя за преразглеждане на действията на Кабаков като VAR рефер на мача от XXVIII кръг "Берое" - ЦСКА (0:3), т.е. той да бъде наказан.

"Изчаках да се изиграе мачът между "Лудогорец" и "Черно море" (б.ред. - игран вчера), който бе поверен на Георги Кабаков, за да изразя своята позиция по темата, без да се нагнетява допълнително общественото напрежение. Категорично заявявам несъгласието си с обяснението, дадено от Съдийската комисия във връзка със спорния момент за неотсъдена дузпа в срещата между "Берое" и ЦСКА. Като президент на Българския футболен съюз държа на обективността в съдийските решения и поради тази причина обръщам внимание на Съдийската комисия да прояви още по-голяма обективност в професионалната си преценка и да преразгледа решенията на VAR съдията на мача "Берое" - ЦСКА (б.ред. - на Кабаков). Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата", се казва в обръщението на Иванов. С тези думи той всъщност поиска Кабаков да бъде наказан с изваждане от наряди до края на сезона.

Откъде идва гневът на Иванов? В две ситуации преди почивката (б.ред. - при резултат 1:0 за ЦСКА) бе спестен червен картон за защитника на столичния тим Адриан Лапеня за събаряне на откъсващия се играч на старозагорци Факундо Аларкон, а след това не бе дадена дузпа за "Берое" за игра с ръка на същия играч на ЦСКА в наказателното си поле. И двете ситуации главният съдия на мача Тодор Киров не реагира, но и отговорникът за VAR Георги Кабаков реши, че не трябва да сезира Киров за извършените явни нарушения.

В първата ситуация Съдийската комисия не видя нарушение за червен картон, а при дузпата излезе със смешното обяснение, че Лапеня играл с ръка, но китката му била мека, т.е. не е стегната. И тук вината бе прехвърлена върху Тодор Киров, а не върху Кабаков, който по никакъв начин не реагира на това ключово положение на терена.

И това не е първият опит за "покриване" на Кабаков от страна на Съдийската комисия този сезон. В мача от XI кръг на Първа лига "Славия" - "Локомотив 1929" (Сф) (2:0) на 3 октомври най-добрият ни футболен рефер, който отново бе на VAR, скандално пропусна игра с две ръце на тогавашния играч на "белите" Мартин Георгиев при подаване към Емил Стоев, който отбеляза първия гол.

Тогава председателят на Съдийската комисия Станислав Тодоров обясни, че няма безгрешни хора, като той и подчинените му понечиха да подминат тази грандиозна грешка. Тогава обаче се надигна вълна от публично недоволство заради скандално зачетения гол и комисията се принуди да спре правата на VAR съдиите в мача Георги Кабаков и Владимир Вълков. Това наказание обаче бе за по-малко от месец и след това Кабаков бе върнат в нарядите.

Сега, ако искането на президента на БФС бъде уважено, рефер №1 ще бъде наказан за най-важните мачове от края на първенството.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Георги Иванов-Гонзо, БФС, Съдийска комисия, Георги Кабаков

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?