Президентът на БФС защити опрощаването на 199 467 евро на "Лудогорец"

Президентът на БФС Георги Иванов е убеден, че "Лудогорец" трябва да бъде освободен от плащането на административна такса от 199 467 евро, която дължи за неспазване на правилото за пускане на четирима българи в титулярния състав през сезон 2025/26. Решението на Изпълкома стана ясно в петък вечер и предизвика остри дискусии, още повече, че останалите 4 клуба, които не се придържаха към правилото ("Левски", ЦСКА, "ЦСКА 1948" и "Берое"), ще трябва да си платят цялата глоба.

"Когато темата бъде представена единствено с твърдението, че "Лудогорец" е освободен от такса, действително може да остане впечатлението за специално отношение. Именно поради тази причина е важно да бъде обяснен целият финансов механизъм. Солидарните плащания на УЕФА са предназначени за професионалните клубове, които не участват в основната фаза на европейските клубни турнири. За България общата сума за разпределение е приблизително 3,5 милиона евро. Когато средствата бяха разпределени, те бяха предназначени за всички имащи право клубове. След като "Лудогорец" достигна основната фаза на Лига Европа, клубът вече не отговаряше на условията за получаване на солидарно плащане. Това означава, че "Лудогорец" не е получил сумата от приблизително 200 000 евро, която останалите клубове получават по линия на солидарността. В същото време компенсационната сума за неизпълнение на правилото за четиримата български футболисти беше практически в същия размер. Заради постигнатото от "Лудогорец" в Лига Европа клубовете си разпределиха още близо 1,1 млн. евро. В това разпределение "Лудогорец" не участва. Изпълнителният комитет прие, че клубът фактически вече е изпълнил финансовото си задължение. Ако изисквахме и допълнително плащане на компенсационната сума, той щеше да бъде поставен в положение да понесе два пъти един и същ финансов ефект - веднъж чрез неполучаването на солидарните средства и втори път чрез отделно плащане. Тук не говорим за опрощаване на задължение, говорим за прихващане на два финансови механизма с практически еднакъв размер и с една и съща цел - средствата да останат в системата и да бъдат насочени към останалите клубове и към развитието на българския футбол. Оттук нататък същият принцип ще се прилага към всеки български клуб, който достигне основната фаза на турнирите на УЕФА. Ако друг клуб постигне същия европейски успех, загуби правото си на солидарно плащане и остави своя дял за разпределение между останалите, той също няма да дължи отделно компенсационната сума. Решението е взето на редовно заседание на Изпълнителния комитет на БФС и представлява общ принцип, а не индивидуално договаряне с определен клуб", обясни подробно Иванов пред сайта на БФС.

Той също така потвърди официално, че популярният бивш италиански рефер Матео Трефолони ще замени Станислав Тодоров като председател на Съдийската комисия към БФС. Трефолони вече бе в България и изгледа мачовете от II кръг на Първа лига "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Вр) и "Локомотив 1929" (Сф) - "Левски".

"Първо, искам да благодаря на Станислав Тодоров за работата, която свърши. Такива промени обаче не са нещо ново и не трябва да се приемат като изненадващи. Правим още една стъпка с цел да подобрим българското съдийство. Г-н Матео Трефолони е доказано име със сериозен имидж не само в Италия, но и в международен план. Вярвам, че с работата си ще внесе още подобрения", заяви Иванов и обеща повече подробности при представянето на новия шеф на реферите ни. Трефолони ще бъде четвъртият чужденец, който ще отговаря за развитието на българските футболни съдии след унгареца Виктор Кашай, испанеца Давид Борбалан и французина Марк Бата беше поканен като консултант към комисията.

Георги Иванов все пак похвали Тодоров за успешното интегриране на млади рефери в професионалните ни дивизии, с което бе осъществена смяна на поколенията в съдийството ни.