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Бивш треньор на "Бохум" и "Шалке 04" пое "Лудогорец"

Клубът от Разград назначи Томас Райс седмица преди началото на първенството

Днес, 15:53
Томас Райс преди мач на последния му отбор "Самсунспор" - срещу "Легия" във Варшава от основната фаза на Лигата на конференцията през изминалия сезон.
ЕПА/БГНЕС
Томас Райс преди мач на последния му отбор "Самсунспор" - срещу "Легия" във Варшава от основната фаза на Лигата на конференцията през изминалия сезон.

"Лудогорец" приключи дългото търсене на нов треньор с назначаването на именит германски специалист. Това е 52-годишният Томас Райс, който днес е постигнал окончателна договореност с ръководството на разградския клуб и утре ще изведе отбора за първа тренировка. Във вторник ще бъде и представянето му.

Райс идва с впечатляваща работа зад гърба си. Той е водил "Бохум" от септември 2019 до септември 2022 г., като през сезон 2020/21 печели Втора Бундеслига и вкарва отбора в германския елит. През октомври 2022 г. поема "Шалке 04" и е начело на тима от Гелзенкирхен до септември 2023 г. За последно бе начело на "Самсунспор", където започва работа през юни 2024 г. и още през първия сезон извежда отбора до трето място в турската Суперлига. През изминалия сезон 2025/26 участва с отбора в Лигата на конференцията, където достига до елиминационната фаза.

Томас Райс идва със свой екип, в който личи името на нидерландеца Тон Локхоф, който ще му е пръв асистент. Локхоф е бил помощник-треньор в "Ред Бул" (Залцбург), ПАОК, "Щутгарт", "Волфсбург", а като главен треньор е водил НАК "Бреда", "Екселсиор" и ВВВ "Венло". Другият асистент ще е босненецът с австрийски паспорт Даниел Зенкович, който е заемал тази позиция във "Вердер", "Брюж" и РБ (Лайпциг).

С назначението на Райс "Лудогорец" поема известен риск, тъй като почти цялата предсезонна подготовка на отбора беше проведена от шведа Микаел Старе, който бе помощник на доскорошния треньор Пер-Матиас Хьогмо. Старе бе сред вариантите за постоянен наставник, но изборът в крайна сметка падна върху Райс. Томас Райс реално ще има една седмица, за да опознае отбора преди първия официален мач - домакинство срещу "Локомотив" (Пд) на 18 юли.

 

"ЛУДОГОРЕЦ" ПРЕГОВАРЯ ЗА УЧАСТНИК ОТ МОНДИАЛ 2026

Заедно с привличането на нов треньор, от "Лудогорец" работят и по лятната селекция. Според информация от египетски медии, разградският клуб вече е постигнал договореност за привличането на местния национал Хосам Абделмагид (25 г.). За защитника на "Замалек" ще бъдат платени 1.5 млн. евро, а досегашният му клуб ще получи и 20% от евентуален следващ трансфер. Абделмагид бе част от тима на Египет на Мондиал 2026 и влезе като резерва в мачовете срещу Нова Зеландия и Австралия.

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Ключови думи:

Лудогорец, Томас Райс

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