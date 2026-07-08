Европа класира 6 отбора в Топ 8 на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Рубен Варгас целува топката, преди да изпълни последната дузпа срещу Колумбия, с която класира Швейцария на 1/4-финал на световното първенство.

Европа доказа статута си на най-футболния континент и ще има масирано присъствие на 1/4-финалите от световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Шест от осемте останали отбора в турнира на ФИФА са представители на Стария континент, но все още съществува теоретична възможност един срещу друг във финала да се изправят Южна Америка срещу Африка.

Дотук се стигна, след като Швейцария попълни последното вакантно място в схемата на елиминациите, отстранявайки Колумбия с дузпи в заключителния 1/8-финал. В редовното време и продълженията на ст. "Би Си Плейс" във Ванкувър двата отбора не успяха да си отбележат гол. При 11-метровите удари Давинсон Санчес и Кучо Ернандес пропуснаха за латиноамериканците, докато единствено Мануел Аканджи не успя да вкара за европейския тим.

Switzerland wins on penalties to secure a spot in the quarter-finals! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 7 юли 2026 г.

Това беше и последният мач от Мондиал 2026, който се игра извън Съединените щати. Всички останали осем двубоя ще се проведат на американска територия.

В спор за място на 1/2-финалите швейцарците ще се изправят срещу действащия световен шампион Аржентина, който продължи защитата на титлата си от Мондиал 2022 след инфарктен обрат от 0:2 до 3:2 в последните десетина минути срещу Египет. Тази среща е последната от програмата на 1/4-финалите и ще се играе на ст. "Ероухед" в Канзас сити в неделя (12 юли) от 4:00 ч. българско време.

Другият неевропейски отбор, който стигна до Топ 8, е Мароко. Шампионът на Африка ще се изправи в откриващата среща от тази фаза срещу Франция - в четвъртък (9 юли) от 23:00 ч. наше време.

Останалите два сблъсъка ще излъчат по един сигурен 1/2-финалист от Европа: Испания - Белгия в петък (10 юли) от 22:00 ч. и Норвегия - Англия в полунощ на 11 срещу 12 юли.