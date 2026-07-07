Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И Португалия остана без селекционер след отпадането

Роберто Мартинес обяви, че не е постигнал целта си да спечели титлата

Днес, 08:14
Роберто Мартинес (вдясно) успокоява халфа Витиня след загубата от Испания снощи.
ЕПА/БГНЕС
Роберто Мартинес (вдясно) успокоява халфа Витиня след загубата от Испания снощи.

Селекционерът на португалския национален отбор Роберто Мартинес (52 г.) стана поредният, който напуска поста си след отпадане от Мондиал 2026. Веднага след загубата с 0:1 от Испания снощи той обяви, че договорът му е приключил и футболната федерация на Португалия вече може да назначи нов треньор.

"Вярно е, че това е последният ми мач за португалския национален отбор. Това е краят на един цикъл. Дойдох в Португалия, за да спечеля световното първенство и без титлата няма смисъл да продължавам", коментира испанският специалист.

Той зае поста през януари 2023 г., като спечели през 2025 г. турнира Лига на нациите. В 45-те мача начело на Португалия той записа 30 победи, 9 равенства и 6 загуби.

Все още не е ясно дали и капитанът Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор. Той бе обявил, че това ще е последното му световно първенство, но не разкри до момента дали ще продължи да играе за Португалия след отпадането от турнира.

Преди Роберто Мартинес напуснаха или бяха освободени селекционерите на Алжир Владимир Петкович, на Йордания - Джамал Селами, на Мексико - Хавиер Агире, а също така Юлиян Нагелсман (Германия), Роналд Куман (Нидерландия), Марсело Биелса (Уругвай), Себастиан Бекасесе (Еквадор), Стив Кларк (Шотландия), Карлош Кейрош (Гана) и Хон Мюн-бо (Южна Корея).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026

Още новини по темата

Белгия прекрати звучно домакинското участие на Мондиал 2026
07 Юли 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 26, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
07 Юли 2026

Роналдо си тръгна съкрушен след късен испански гол
07 Юли 2026

Тръмп: Не може да наказваш футболист за следващ мач
06 Юли 2026

Неймар и нови трима треньори се сбогуваха след Мондиал 2026
06 Юли 2026

Англия не сгреши дори с 10 души на "Ацтека"
06 Юли 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 25, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
06 Юли 2026

Норвегия сензационно изхвърли Бразилия от Мондиал 2026
06 Юли 2026

ФИФА позволи на наказания голмайстор на САЩ да играе в 1/8-финала
05 Юли 2026

Още двама селекционери напуснаха след отпадане от Мондиал 2026
05 Юли 2026

Гол №7 на Мбапе проби "бетона" на Парагвай
05 Юли 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 24, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
05 Юли 2026

Мароко стигна пръв до 1/4-финалите с хитра игра
04 Юли 2026

Меси пак е под прожекторите при труден 1/16-финал на Аржентина
04 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса