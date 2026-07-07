И Португалия остана без селекционер след отпадането

Селекционерът на португалския национален отбор Роберто Мартинес (52 г.) стана поредният, който напуска поста си след отпадане от Мондиал 2026. Веднага след загубата с 0:1 от Испания снощи той обяви, че договорът му е приключил и футболната федерация на Португалия вече може да назначи нов треньор.

"Вярно е, че това е последният ми мач за португалския национален отбор. Това е краят на един цикъл. Дойдох в Португалия, за да спечеля световното първенство и без титлата няма смисъл да продължавам", коментира испанският специалист.

Той зае поста през януари 2023 г., като спечели през 2025 г. турнира Лига на нациите. В 45-те мача начело на Португалия той записа 30 победи, 9 равенства и 6 загуби.

Все още не е ясно дали и капитанът Кристиано Роналдо ще се оттегли от националния отбор. Той бе обявил, че това ще е последното му световно първенство, но не разкри до момента дали ще продължи да играе за Португалия след отпадането от турнира.

Преди Роберто Мартинес напуснаха или бяха освободени селекционерите на Алжир Владимир Петкович, на Йордания - Джамал Селами, на Мексико - Хавиер Агире, а също така Юлиян Нагелсман (Германия), Роналд Куман (Нидерландия), Марсело Биелса (Уругвай), Себастиан Бекасесе (Еквадор), Стив Кларк (Шотландия), Карлош Кейрош (Гана) и Хон Мюн-бо (Южна Корея).