Нагелсман спря да се инати и напусна Бундестима

ЕПА/БГНЕС Юлиан Нагелсман гледа разочаровано по време на 1/16-финала срещу Парагвай, който се оказа и последен за него като селекционер на националния отбор на Германия.

Бундестимът ще има нов селекционер и неговото име най-вероятно ще е Юрген Клоп. Вестник "Билд" съобщи тази сутрин, че досегашният треньор на националния отбор на Германия по футбол Юлиан Нагелсман се е отказал от желанието си да остане на поста и ще подаде оставка. По-късно това бе официално потвърдено.

Напускането му стана всеобщо желание сред германските фенове след отпадането на "маншафта" от Мондиал 2026 след загуба с дузпи от Парагвай. След мача обаче 38-годишният Нагелсман не откликна на очакванията и заяви, че има намерение да подготви отбора за Евро 2028, докогато е договорът му.

"Ако от DFB (б. ред. - германският футболен съюз) го искат, с голямо удоволствие ще подготвя отбора за европейското първенство и за Лигата на нациите. Ако не го искат, трябва да ми го кажат", заяви той след безславното елиминиране.

Мнозина счетоха това като знак, че Нагелсман очаква всъщност да бъде уволнен, за да получи неустойка от 14 млн. евро. В крайна сметка разговорите с ръководството на футболната централа са довели до решението му да напусне сам, а днес договорът е бил прекратен.

"Надзорният съвет на федерацията единодушно реши, по предложение на президента Бернд Нойендорф, незабавно да прекрати договорните отношения с треньора Юлиан Нагелсман. Нагелсман вече поиска предишния ден, в поверителен разговор с ръководството на федерацията, да бъде освободен от задълженията си. Това искане беше уважено", се казва в съобщението.

Самият треньор посочи също в официално изявление: "През последните дни, след отпадането ни от Световното първенство, мислих много и разговарях с доверени хора от личното ми обкръжение и от федерацията. Това решение никак не беше лесно за мен. Основната ми цел винаги е била успехът на отбора. След такова болезнено разочарование, тимът заслужава шанс за истинско ново начало. Бих искал да благодаря на моя екип, на останалите служители, на всички във федерацията, които ни подкрепяха и по-специално на футболистите, с които работих изцяло в дух на доверие. Специални благодарности и на феновете. Вие ни тласкахте напред, вярвахте в нас и ни вливахте енергия дори в трудни периоди. Дълбоко ме натъжава, че ви разочаровахме и не успяхме да ви дадем повече футболни вечери на това Световно първенство. Вие заслужавахте много повече."

Юлиан Нагелсман зае поста на 22 септември 2023 г., но не сбъдна надеждите за титла на Германия по време на европейското първенство през 2024 г., на което страната бе домакин. Тогава тимът отпадна на 1/4-финалите след загуба от бъдещия шампион Испания. След това се стигна до неуспех и в турнира Лига на нациите - загуба на 1/2-финал от Португалия през 2025 г. Окончателната му равносметка на поста е 23 победи, 7 равенства и 7 загуби. И нито един спечелен трофей.

Сега наред е въпросът кой ще бъде следващият селекционер на националния отбор. Тотален фаворит на привържениците и медиите е бившият наставник на "Борусия" (Дортмунд) и "Ливърпул" Юрген Клоп, който в момента работи като глобален футболен директор в компанията "Ред Бул". В Германия се твърди, че Клоп има джентълменско споразумение с главния изпълнителен директор на "Ред Бул" Оливер Минцлаф да напусне позицията си, ако получи покана да стане треньор на Германия.

В позицията на футболния съюз на Германия се потвърждава, че ще се търсят разговори с Юрген Клоп. "Той вече сигнализира за принципната си готовност да поеме поста", се казва още в съобщението.