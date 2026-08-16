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Мицин отсрами българското плуване в последния ден на Евро 2026

20-годишният ни национал ще плува във финала на 400 м кроул

Днес, 12:13
Петър Мицин стана единственият български плувец, който ще участва във финал на Евро 2026 в Париж.
архив
Петър Мицин стана единственият български плувец, който ще участва във финал на Евро 2026 в Париж.

Българският отбор трябваше да чака до последния ден на европейското първенство по плуване в Париж, за да класира втори свой представител за вечерна сесия. Но пък Петър Мицин отсрами страната ни, като влезе директно във финала на 400 м св. стил и си гарантира място в Топ 8 на континента.

Националният рекордьор в дисциплината (3:44,31 мин.) плува в най-силната последна серия от квалификациите в компанията на олимпийския герой на Франция от игрите в Париж 2024 Леон Маршан и световния рекордьор на тази дистанция Лукас Мартенс от Германия. 20-годишният българин направи силно състезание и финишира трети с резултат 3:46,28, изоставайки от Маршан, който завърши втори с 3:45,85, но изпреварвайки Мартенс, останал четвърти с 3:46,33. Победител стана белгиецът Лука Енво с 3:45,78, като и четиримата продължиха напред към плуването за медалите.

Времето на Мицин му отреди 7-о място в общото класиране, а осмицата за финала затвори Мартенс. Най-бърз в пресявките беше друг германец - Оливер Клемет, с резултат 3:45,22 мин. в предпоследната серия. Останалите претенденти за титлата в дисциплината са унгарците Оливер Папай и Залан Шаркани и шведът Виктор Йохансон.

Решаващото състезание на 400 м св. стил е тази вечер от 20:21 ч. наше време, като българинът ще плува в първи коридор. Първенството се излъчва пряко по БНТ 3.

За участие в квалификациите на същата дисциплина тази сутрин беше записан и Мирослав Терзиев. Дебютантът на голям шампионат обаче се отказа и не застана на старт.

Преди Мицин единствено Габриела Георгиева от отбора ни на Евро 2026 успя да преодоля сериите. В откриващия ден във френската столица в понеделник тя се класира за 1/2-финалите на 200 м гръб и се нареди 11-а в крайното класиране.

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Ключови думи:

плуване, Петър Мицин, Мирослав Терзиев

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