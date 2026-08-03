Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Синхронистите ни заеха 7-о и 10-о място в Европа

Димитър Исаев участва в общо три финала на първенството в Париж 2026

03 Авг. 2026
В събота, в партньорство с Магдалена Малева, Димитър Исаев и зае 6-а позиция във волната програма при смесените дуети, а днес националът ни се нареди 7-и в индивидуалния финал при мъжете.
АП/БТА
В събота, в партньорство с Магдалена Малева, Димитър Исаев и зае 6-а позиция във волната програма при смесените дуети, а днес националът ни се нареди 7-и в индивидуалния финал при мъжете.

И двамата български състезатели по синхронно плуване, участващи в индивидуалните дисциплини на европейското първенство в Парриж, се класираха в Топ 10 на своите финали.

При мъжете Димитър Исаев зае 7-о място във волната соло програма. 27-годишният национал получи оценка от 137,9725 т., а шампион стана британецът Ранджуо Томблин с 258,9188 т. За него това е четвърта титла от Евро 2026, след като вече триумфира във френската столица със златни отличия в техническата соло програма, както и във волната и техническата програма при смесените дуети в тандем със сънародничката си Изабел Торп.

Призовата тройка допълниха италианецът Филипо Пелати с 252,8713 т. и защитаващият титлата си от Фуншал 2025 Жорди Касерес (Испания) с 229,2599 т.

А при дамите Мария Вълева завърши на 10-а позиция във волната соло програма. 17-годишната тийнейджърка получи 218,9025 т. за изпълнението си във финала.

Европейска шампионка стана Василина Хандошка от Беларус с 292,3887 т. Златната медалистка от 2025 г. Клара Блайер (Германия) този път взе сребро с 289,2463 точки, а с бронза се окичи действащата световна шампионка в дисциплината Ирис Тио Касас (Испания) с 284,5550 т.

 

ПРИ ДУЕТИТЕ

Късно в неделя Димитър Исаев и Ирен Давидкова се класираха на 8-о на финала на техническата програма при смесените дуети по артистично плуване на първенството в Париж. Българите получиха за изпълнението си оценка от 146,3958 т.

В събота Димитър Исаев и Магдалена Малева пък заеха 6-а позиция във финала на волната програма при смесените дуети.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

плуване, синхронно плуване, Димитър Исаев, Мария Вълева

Още новини по темата

България е 9-а в артистичното плуване на Евро 2026
04 Авг. 2026

Канадски феномен подобри най-стария световен рекорд в плуването
06 Юли 2026

Гретчен Уолш вече е най-бързата плувкиня в света
29 Юни 2026

Американка стана най-бързата плувкиня в историята
20 Юни 2026

Антъни Иванов стана втори на Игрите за допингирани
25 Май 2026

Диана Петкова подобри рекорда в плуването на 100 м бътерфлай
04 Апр. 2026

Австралиец счупи легендарен рекорд и стана най-бързият плувец в историята
20 Март 2026

Йосиф Миладинов размисли и загърби Игрите за допингирани
11 Март 2026

16-годишен плувец почина на турнир в Бургас
22 Февр. 2026

Диана Петкова подобри рекорда на България на 50 м бруст
06 Дек. 2025

Национален рекорд не стигна на Мицин за европейски финал
05 Дек. 2025

Габриела Георгиева влезе във втори 1/2-финал на Евро 2025
04 Дек. 2025

Диана Петкова се нареди 10-а на европейското
03 Дек. 2025

Двама наши плувци отпаднаха на 1/2-финалите на Евро 2025
02 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки