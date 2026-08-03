Синхронистите ни заеха 7-о и 10-о място в Европа

АП/БТА В събота, в партньорство с Магдалена Малева, Димитър Исаев и зае 6-а позиция във волната програма при смесените дуети, а днес националът ни се нареди 7-и в индивидуалния финал при мъжете.

И двамата български състезатели по синхронно плуване, участващи в индивидуалните дисциплини на европейското първенство в Парриж, се класираха в Топ 10 на своите финали.

При мъжете Димитър Исаев зае 7-о място във волната соло програма. 27-годишният национал получи оценка от 137,9725 т., а шампион стана британецът Ранджуо Томблин с 258,9188 т. За него това е четвърта титла от Евро 2026, след като вече триумфира във френската столица със златни отличия в техническата соло програма, както и във волната и техническата програма при смесените дуети в тандем със сънародничката си Изабел Торп.

Призовата тройка допълниха италианецът Филипо Пелати с 252,8713 т. и защитаващият титлата си от Фуншал 2025 Жорди Касерес (Испания) с 229,2599 т.

А при дамите Мария Вълева завърши на 10-а позиция във волната соло програма. 17-годишната тийнейджърка получи 218,9025 т. за изпълнението си във финала.

Европейска шампионка стана Василина Хандошка от Беларус с 292,3887 т. Златната медалистка от 2025 г. Клара Блайер (Германия) този път взе сребро с 289,2463 точки, а с бронза се окичи действащата световна шампионка в дисциплината Ирис Тио Касас (Испания) с 284,5550 т.

ПРИ ДУЕТИТЕ

Късно в неделя Димитър Исаев и Ирен Давидкова се класираха на 8-о на финала на техническата програма при смесените дуети по артистично плуване на първенството в Париж. Българите получиха за изпълнението си оценка от 146,3958 т.

В събота Димитър Исаев и Магдалена Малева пък заеха 6-а позиция във финала на волната програма при смесените дуети.