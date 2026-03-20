Австралиец счупи легендарен рекорд и стана най-бързият плувец в историята

Камерън Макевой подобри и двете най-добри постижения на 50 свободен стил

Днес, 18:06
Камерън Макевой вече е най-бързият плувец на планетата

Камерън Макевой подобри считания за недосегаем световен рекорд в най-късия спринт на плуването - на 50 м свободен стил, и се превърна в най-бързия плувец в историята.

31-годишният австралиец спечели състезанието на турнира China Swimming Open в Шънжън (Кит) за 20.88 сек. Това е три стотни по-бързо от феноменалното постижение от 20.91 на бразилеца Сезар Сиело, поставено в ерата на плувните суперкостюмите. Сиело го фиксира на първенството на Бразилия през декември 2009 г., малко преди на 1 януари 2010 г. да влезе в сила забраната на високотехнологичните костюми.

Оттогава, вече 16 години, рекордът оставаше винаги далеч от опитващите се да го доближат. До днес... 

И още един забележителен факт - Макевой плува с 1 стотна по-бързо от българина с гръцки паспорт Кристиян Голомеев, който през май 2025 г., при основаването на т.нар. Игри за допингирани (Enhanced Games), плува за 20.89 сек. и бе обявен за най-бързия плувец на планетата, като получи и невероятната премия от 1 млн. долара. При това Голомеев бе с високотехнологичен плувен костюм.

Самият Макевой, който стана олимпийски шампион в Париж 2024, спечели златния медал във френската столица с време 21.25 сек. Най-доброто му постижение иначе бе 21.06 от световното първенство през 2023 г., на което той също завоюва титлата. Това време бе петото най-бързо в историята на 50 м свободен стил. Камерън спечели световната титла в дисциплината и през 2025 г.

В паметното днешно състезание Макевой остави след себе си американецът Джак Алекси с 21.57 и сънародника си Кайл Чалмърс с 22.01.

