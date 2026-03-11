Йосиф Миладинов размисли и загърби Игрите за допингирани

ЕПА/БГНЕС Ако премине успешно процедурата по възстановяване на правата, в края на лятото Йосиф Миладинов отново ще може да бъде част от националния отбор по плуване.

По-малко от година след като шокиращо прекрати професионалната си кариера в плуването, за да участва в Игрите за допингирани, Йосиф Миладинов започна процедура по възстановяване на състезателни права към световната федерация World Aquatics. От родната централа (БФПС) съобщиха, че процесът ще продължи половин година и 22-годишният пловдивчанин ще може да се завърне в националния отбор през лятото.

Миладинов обяви, че се оттегля от плуването, в началото на април 2025 г., когато посочи като причина "дълги размисли и оценка на бъдещите си планове". Около месец по-късно българинът беше представен като едно от първите рекламни лица на т. нар. Enhanced Games - "световни игри" без антидопингов контрол.

Създаването на меко казано противоречивото спортно събитие беше анонсирано от австралийския предприемач Арон Д`Соуза през 2023 г. Първото му официално издание е насрочено за края на май 2026 г. в Лас Вегас и ще включва състезания по плуване, лека атлетика и вдигане на тежести. Сред заявените участници е друг наш плувец - Антъни Иванов.

След като очевидно е размислил, Йосиф Миладинов е получил позволение от WA да започне процедурата за възстановяване на състезателните права, считано от 22 февруари 2026 г. За да придобие право отново да участва в официални форуми на световното плуване, българинът трябва да премине задължителния по правилата за допинг контрол 6-месечен период на изчакване, който ще изтече на 22 август.

"До крайния срок Йосиф Миладинов ще води самостоятелна подготовка, съгласувана с главния треньор на националните отбори Кристиян Минковски и БФПС. Ръководството на българската централа приветства решението на Миладинов и заявява пълната си подкрепа към европейския ни шампион", написаха днес от федерацията ни.

Йосиф Миладинов притежава националните рекорди на 100 м св. стил (48,83 сек. от 2020 г.), 50 м бътерфлай (23,20 сек. от 2022 г.) и 100 м бътерфлай (50,93 сек. от 2021 г.) и е част от щафетата, държаща българския рекорд на 4х100 м съчетано.

Той постигна най-големия си индивидуален успех през 2020 г., когато спечели сребърен медал на 100 м бътерфлай на европейското първенство в Будапеща. Йосиф представя България два пъти на олимпийските игри - в Токио 2020 и Париж 2024. През последните години той живееше и тренираше в Швейцария.