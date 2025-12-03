Диана Петкова се нареди 10-а на европейското

Диана Петкова стана третата българска състезателка, която се класира за полуфиналите на европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в полския град Люблин. 25-годишната пловдивчанка обаче също не успя да влезе в Топ 8 и да се бори за медалите, нареждайки се 10-а в крайното класиране на 100 м съчетано.

В сутрешната сесия Петкова даде 11-о време в сериите, финиширайки за 59,58 сек. Резултатът беше с почти секунда и половина по-слаб от собствения ѝ национален рекорд (58,28 сек. от 2024 г.), но се оказа напълно достатъчен за място в Топ 16. Най-бърза в квалификациите беше нидерландката Марит Стенберген с 57,99 сек.

Вечерта Диана подобри времето си за деня, финиширайки за 59,16 сек., което ѝ отреди 5-а позиция във втората полуфинална серия и я превърна във втора резерва за финала. Стенберген отново даде най-доброто време - 57,96 сек., а осмицата се затвори от Анастасия Горбенко от Израел с 58,31 сек. С други думи, ако Петкова беше повторила или подобрила националния си рекорд, щеше да се класира в битката за медалите.

В днешния втори ден от Евро 2025 това беше единственото българско участие. В откриващия ден вчера стартираха всички седем наши представители, като двама от тях стигнаха до 1/2-финалите на 200 м гръб при мъжете и жените - Дарен Кирилов и Габриела Георгиева.