Диана Петкова подобри рекорда в плуването на 100 м бътерфлай

Вторият ден от държавното отборно първенство по плуване в Пловдив бе ознаменуван с нов национален рекорд. Постави го Диана Петкова на 100 м бътерфлай.

25-годишната пловдивчанка, която е състезателка на столичния клуб "Спринт", спечели състезанието в басейн "Младост" за 1:00:02 мин. Това е със 74 стотни по-бързо от досегашното върхово за България постижение (1:00:74) на Калина Гамишева ("Вихрен"), която го постави на 13 юли 2025 г. в София.

Така Диана Петкова вече притежава 4 индивидуални рекорда на страната в 50-метров басейн. Другите три са на 50 м свободен стил - 25.53 сек., на 200 м съчетано плуване - 2:12.38 мин, и на 50 м бътерфлай - 27.44 сек.

С днешното си постижение Петкова покри и норматив Б за Евро 2026 в Париж през август, който е 1:00.39 мин. Норматив А, който 100% осигурява участие на европейското е 59.20 сек.

Вчера плувкинята на "Спринт" спечели състезанието и на 50 м бруст за 30.84 сек. и също покри стандарт Б за европейския шампионат (31.84). В тази дисциплина норматив А е 28.29 сек.