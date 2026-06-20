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Американка стана най-бързата плувкиня в историята

Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 м свободен стил

Днес, 09:56
Кейт Дъглас (вдясно) и Гретчен Уолш се поздравяват след най-бързото плуване на 50 м в историята
Ютюб
Кейт Дъглас (вдясно) и Гретчен Уолш се поздравяват след най-бързото плуване на 50 м в историята

Американката Кейт Дъглас подобри световния рекорд в най-бързото плуване - на 50 метра свободен стил, след като на турнира Tyr Pro Series в Индианаполис финишира за 23.59 сек.

24-годишната Дъглас коригира с 2 стотни най-доброто постижение (23.61), поставено от шведката Сара Шьострьом на световното първенство през 2023 г.

„Надявах се да постигна най-добро време, да счупя американския рекорд. Но това е много по-бързо плуване, отколкото някога съм си мислила, че ще постигна тази вечер или някога“, коментира двукратната олимпийска шампионка, която в Индианаполис победи друга звезда - Гретчен Уолш (23.78), световната рекордьорка на 100 м бътерфлай. Времето на Уолш я направи петата най-бърза жена на 50 м свободен стил в историята.

Kate Douglass Takes Down WORLD RECORD in 50M Freestyle | 2026 TYR Pro Swim Series Indianapolis
Kate Douglass wins Women's 50M Freestyle at the 2026 TYR Pro Swim Series in Indianapolis. Gretchen Walsh and Anna Moesch take second and third.★DOWNLOAD THE ...
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А новата световна рекордьорка Дъглас пък стана първата американка, притежаваща постижение №1 на 50 метра кроул от 40 години. За последно това беше Дара Торес, която бе най-бързата в периода 1983-1986 г.

От игрите в Париж 2024 Кейти Дъглас има два златни олимпийски медала (200 м бруст и в щафетата 4х100 съчетано) плюс два сребърни (200 м съчетано и 4х100 св.стил), както и бронз на 200 м съчетано плуване от Токио 2020.

От световни първенства тя има 7 златни, 7 сребърни и 5 бронзови отличия на плуване в 50-метров басейн, както и 11-6-2 в малък (25-метров).

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Ключови думи:

плуване, Кейт Дъглас

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