България е 9-а в артистичното плуване на Евро 2026

АП/БТА Българският отбор изпревари само един от конкурентите си в Топ 10 на финала.

Отборът на България зае 9-о място в техническата програма по артистично плуване на европейското първенство в Париж. В състав Ирен Давидкова, Рая Фурнаджиева, Магдалена Малева, Таисия Николаенко, Валентина Троанска, Мария Вълева, Виктория Векова и Лора Жейнова, нашите състезателки получиха оценка от 212,9699 т. за изпълнението си и останаха на предпоследната позиция във финала.

Световните вицешампионки в дисциплината от Русия заслужиха златото с 303,2467 т., като единствени успяха да преминат границата от 300 пункта. За "сборная" това е втора континентална титла от шампионата във френската столица триумфа във волната програма.

Осморката на Испания завърши на второ място с 296,4299 т., а тимът на Италия взе бронза с 284,6725 т. Същата беше челната тройка и във волната програма.

СОЛО

Рая Фурнаджиева се нареди 14-а в техническата соло програма на Евро 2026. 17-годишната тийнейджърка беше оценена със 198,8783 т. във финала и успя да изпревари две от участничките в Топ 16.

Шампионка стана испанката Ирис Тио Касас с 263,6250 т. Тя изпревари само с 0,2433 Василина Хандошка (Беларус), която ден по-рано взе златото във волната програма. С бронза на второ поредно континентално първенство в дисциплината се окичи германката Клара Блайер с 258,0400 т.