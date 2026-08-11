Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Плувците ни отпаднаха рано във втория ден в Париж

Дори личен рекорд на Дарен Кирилов не стигна за 1/2-финал на Евро 2026

11 Авг. 2026
Дарен Кирилов подобри върховото си постижение на 200 м гръб, но остана далеч от Топ 16 в Париж 2026.
Фондация Александър Русев
Дарен Кирилов подобри върховото си постижение на 200 м гръб, но остана далеч от Топ 16 в Париж 2026.

Всички петима български състезатели във втория ден на европейското първенство по плуване в Париж отпаднаха още в сериите. Най-добре се представи Дарен Кирилов, който записа нов личен рекорд на 200 м гръб с време 1:58,87 мин.

Първото му слизане под 1:59 обаче му отреди едва 25-о място в крайното класиране сред общо 39 участници в дисциплината. 18-годишният представител на домакините от Франция Нейтън Муратори направи най-силното плуване в квалификациите и финишира с нов световен рекорд за юноши - 1:54,87 мин.

На 100 м бруст при жените Диана Петкова завърши 29-а в пресявките с 1:09,46 мин., а Тея Николова зае 43-то място с 1:14,24. Стартираха общо 45 състезателки, сред които най-бърза беше британката Ангарад Евънс, която постави рекорд на шампионатите с 1:05,45 мин.

Дебютантите на голям форум Мирослав Терзиев (18 г.) и Васил Тушев (19 г.) пък останаха в дъното на класирането на 100 м св. стил. В сериите на "кралската дисциплина" българските тийнейджъри плуваха съответно за 51,24 и 51,97 сек., което им отреди 80-о и 82-ро място сред общо 89 състезатели.

С най-добър резултат към 1/2-финалите продължи световният и европейски шампион в дисциплината Давид Попович от Румъния - 47,13 сек.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

плуване, Диана Петкова, Тея Николова, Дарен Кирилов, Васил Тушев, Мирослав Терзиев

Още новини по темата

Георгиева се класира 11-а на старта на плувното Евро 2026
10 Авг. 2026

България е 9-а в артистичното плуване на Евро 2026
04 Авг. 2026

Синхронистите ни заеха 7-о и 10-о място в Европа
03 Авг. 2026

Канадски феномен подобри най-стария световен рекорд в плуването
06 Юли 2026

Гретчен Уолш вече е най-бързата плувкиня в света
29 Юни 2026

Американка стана най-бързата плувкиня в историята
20 Юни 2026

Антъни Иванов стана втори на Игрите за допингирани
25 Май 2026

Диана Петкова подобри рекорда в плуването на 100 м бътерфлай
04 Апр. 2026

Австралиец счупи легендарен рекорд и стана най-бързият плувец в историята
20 Март 2026

Йосиф Миладинов размисли и загърби Игрите за допингирани
11 Март 2026

16-годишен плувец почина на турнир в Бургас
22 Февр. 2026

Диана Петкова подобри рекорда на България на 50 м бруст
06 Дек. 2025

Национален рекорд не стигна на Мицин за европейски финал
05 Дек. 2025

Габриела Георгиева влезе във втори 1/2-финал на Евро 2025
04 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки