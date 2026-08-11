Плувците ни отпаднаха рано във втория ден в Париж

Фондация Александър Русев Дарен Кирилов подобри върховото си постижение на 200 м гръб, но остана далеч от Топ 16 в Париж 2026.

Всички петима български състезатели във втория ден на европейското първенство по плуване в Париж отпаднаха още в сериите. Най-добре се представи Дарен Кирилов, който записа нов личен рекорд на 200 м гръб с време 1:58,87 мин.

Първото му слизане под 1:59 обаче му отреди едва 25-о място в крайното класиране сред общо 39 участници в дисциплината. 18-годишният представител на домакините от Франция Нейтън Муратори направи най-силното плуване в квалификациите и финишира с нов световен рекорд за юноши - 1:54,87 мин.

На 100 м бруст при жените Диана Петкова завърши 29-а в пресявките с 1:09,46 мин., а Тея Николова зае 43-то място с 1:14,24. Стартираха общо 45 състезателки, сред които най-бърза беше британката Ангарад Евънс, която постави рекорд на шампионатите с 1:05,45 мин.

Дебютантите на голям форум Мирослав Терзиев (18 г.) и Васил Тушев (19 г.) пък останаха в дъното на класирането на 100 м св. стил. В сериите на "кралската дисциплина" българските тийнейджъри плуваха съответно за 51,24 и 51,97 сек., което им отреди 80-о и 82-ро място сред общо 89 състезатели.

С най-добър резултат към 1/2-финалите продължи световният и европейски шампион в дисциплината Давид Попович от Румъния - 47,13 сек.