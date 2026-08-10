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Георгиева се класира 11-а на старта на плувното Евро 2026

Мъжката щафета постави нов национален рекорд на 4х200 м кроул

10 Авг. 2026Обновена
Габриела Георгиева стана първата българска участничка във вечерна сесия на европейското по плуване в Париж 2026.
архив
Габриела Георгиева стана първата българска участничка във вечерна сесия на европейското по плуване в Париж 2026.

Още в първия ден на европейското първенство по плуване в Париж България намери място в Топ 16. Габриела Георгиева влезе в 1/2-финалите на 200 м гръб при жените, постигайки 9-о време в квалификациите и заемайки 11-а позиция в крайното класиране.

В квалификациите националната рекордьорка в дисциплината (2:09,95 мин.) финишира за 2:11,48, което ѝ отреди трето място в трета серия и ѝ осигури продължаване напред. Най-бърза в пресявките беше британката Кейти Шанахан с 2:09,29 мин., а шестнайсетицата се затвори от италианката Алесия Бианки с 2:13,56 мин.

На 1/2-финалите във вечерната сесия Георгиева плува във втората серия, където се нареди 5-а с постижение от 2:11,20 мин. Победителка и тук стана Шанахан, която свали близо две секунди от сутрешното си плуване и финишира за 2:07,61 - върховия резултат за деня.

Чертата на Топ 8 за финала бе сложена от израелката Авив Барзелай с 2:11,01 мин. Състезанието за медалите е във вторник от 19:30 ч. наше време.

Другата българска състезателка, която стартира в първия ден от надпреварата в басейна във френската столица, не можа да преодолее квалификациите. Диана Петкова отпадна на 100 м св. стил, завършвайки 7-а в трета серия с резултат 55,83 сек.

Постижението, което е с 15 стотни по-слабо от личния ѝ рекорд, я нареди на 38-о място в общото класиране сред 54 участнички в дисциплината. Най-добро време в пресявките даде нидерландката Марит Стенберген - 52,62 сек., което е и нов рекорд на шампионатите.

 

РЕКОРД НА МЪЖКАТА ЩАФЕТА

Щафетата на България постави нов национален рекорд на 4х200 м св. стил за мъже в първия ден от Евро 2026 в Париж.

Българският квартет в състав Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев финишира с време 7:17,98 мин. и свали почти секунда от досегашното върхово постижение на националния отбор - от 7:18,83 от Евро 2022 в Рим.

Резултатът на българската щафетата обаче ѝ отреди едва 16-о място в общото класиране, далеч от Топ 8 за финала.

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Ключови думи:

плуване, Габриела Георгиева, Диана Петкова, Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов, Васил Тушев

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