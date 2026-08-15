Плувците ни пак приключиха бързо на Евро 2026

ЕПА/БГНЕС архив Националната рекордьорка Тея Николова остана предпоследна на 50 м бруст на европейското първенство по плуване в Париж.

Равносметката от българското участие на европейското първенство по плуване в Париж става все по-тъжна. В предпоследния ден от шампионата във френската столица отново всички наши национали приключиха участието си още в сутрешната сесия и така страната ни продължава да има само едно класиране за 1/2-финалите - на старта в понеделник Габриела Георгиева се нареди 11-а на 200 м гръб.

Днес отборът ни имаше присъствие в две състезания - едно при жените и едно при мъжете. В сериите на 50 м бруст при дамите Диана Петкова финишира за 31,07 сек., което ѝ отреди 19-о място в общото подреждане и я превърна във втора резерва за Топ 16. Националната ни рекордьорка в дисциплината Тея Николова (с личен резултат 30,67 сек.), пък плува за 32,79 сек. и зае 40-о място от 41 участнички.

Най-добро време в квалификациите даде италианката Бенедета Пилато с 29,86 сек. Последна в 1/2-финалите влезе беларускинята с неутрален статут Алина Змушка с 30,98 сек.

На 100 м гръб при мъжете Дарен Кирилов също се представи далеч под възможностите си и даде време, по-слабо със секунда и половина от най-доброто си постижение - 56,73 сек., с което се оказа на 59-а позиция сред общо 66 стартирали в дисциплината.

Най-бърз в пресявките стана гъркът Апостолос Христу с 52,73 сек. Топ 16 затвори румънецът Денис-Лаурян Попеску с 54,04 сек.