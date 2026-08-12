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Георгиева изпревари само пет плувкини в гръбния спринт

След 11-о място на 200 м българката отпадна в сериите на 50 м на Евро 2026

Днес, 11:59
Габриела Георгиева ще стартира в още една дисциплина на Евро 2026 - 100 м гръб.
архив
Габриела Георгиева ще стартира в още една дисциплина на Евро 2026 - 100 м гръб.

Габриела Георгиева се представи слабо във второто си състезание на европейското първенство по плуване в Париж и отпадна още в квалификациите на 50 м гръб. Българската националка финишира едва седма в своята серия с време 29,68 сек., като не успя да доближи личното си постижение от 29,29 сек.

В общото класиране Георгиева се нареди 37-а, като изпревари само пет от общо 42-те участнички в дисциплината. Зад националката ни останаха две плувкини от Финландия и по една от Молдова, Естония и Косово.

Най-бърза в пресявките на гръбния спринт беше италианката Сара Къртис с 27,31 сек., а Топ 16 за 1/2-финалите се затвори от полякинята Адела Кристина Пискорска с 28,61 сек.

Преди два дни Габриела Георгиева участва в 1/2-финалите на 200 м гръб и зае 11-о място в коронната си дисциплина. За нея на Евро 2026 във френската столица предстои още един старт - на 100 м гръб.

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Ключови думи:

плуване, Габриела Георгиева

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