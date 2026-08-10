България има трима финалисти на Евро 2026

ЕПА/БГНЕС Божидар Саръбоюков прави скока си от 8.20 м, с който се класира без проблем за финала в скока на дължина

Българският атлетически отбор излъчи трима финалисти на Евро 2026 в Бирмингам още в първия състезателен ден. Крак повлече Божидар Саръбоюков в скока на дължина в края на сутрешната сесия, а вечерта Александра Начева и Габриела Петрова влязоха сред най-добрите 12 в тройния скок.

Европейският шампион в зала от миналата зима - Божидар Саръбоюков, се класира с лекота за финала. Атлет №1 на България започна квалификацията с 8.05 м, а във втория опит прелетя 8.20 - с 5 см над нормата за влизане в битка за медалите.

С по-добри постижения за финала утре от 22:16 ч. наше време влязоха Франческо Индзоли (Ит, 8.34), Лука Бошкович (Сър, 8.33), двукратният олимпийски шампион и лидер в световната ранглиста този сезон Милтиадис Тентоглу (Гър, 8.26) и Еузебио Касерес (Исп, 8.24).

Божидар, който тази година подобри два пъти националния рекорд, е №3 в световната ранглиста за сезона с 8.49 м от 14 юли в Пловдив. Освен Тентоглу (8.66) пред него е още само швейцарският десетобоец Симон Ехамер с 8.51, който днес не можа да покрие норматива, но с 8.10 м все пак попадна 12-имата скачачи за финала по постижение.

В квалификационните опити един от най-големите съперници на Божидар - световният шампион на открито и закрито от 2025 г. и бронзов олимпийски медалист от Париж 2024 Матиа Фурлани, се контузи тежко и бе изнесен с количка от стадиона.

“Смятам, че доста лекичко скачах. Не усещам да съм се изразходил, въпреки че направих два опита. Беше една хубава квалификация - коментира Саръбоюков пред "Спортал". - Вятърът не ни притесняваше, а по-скоро трябваше да се застраховаме и затова първия опит мисля, че скочих, без да стъпвам на дъската. Дръпнах една крачка назад, за да не поемам този риск. Видяхме, че вятърът доста се променяше. Но сега е рано да се говори, утре е голямото състезание”.

Божидар Саръбоюков коментира и инцидента с Фурлани: “За съжаление, не беше приятно това, което видяхме. Фурлани има още много какво да покаже, надявам се бързо за се възстанови, защото без Фурлани в сектора не е интересно.”

Габриела Петрова и Александра Начева не успяха да покрият квалификационния норматив на троен скок от 14.15 м, но въпреки това направиха убедителни опити и влязоха по постижения във финала. Българките, които влязоха на Евро 2026 като 8-а и 9-а в европейската ранглиста, заеха точно тези места в предварителните скокове.

Начева постигна 14.13 още с първия опит, а след това направи два фаула. Габриела Петрова пък почна с 14.00, после преодоля 14.11, а накрая не прави трети опит, защото вече беше ясно, че е осма в квалификациите.

Двете ни скачачки са първите след едва седемте атлетки, които покриха норматива. Най-далеч от тях скочи италианката Ерика Сарасени, постигнала личен рекорд от 14.50 м. Финалът в тройния скок за жени е в четвъртък от 21:40 ч.

С участието още в първия ден на Саръбоюков, Начева и Петрова стартира половината от българския отбор. Останалите ни трима национали в Бирмингам са балканският шампион на 100 м Христо Илиев, националната шампионка на 200 м Кристен Радуканова и Маринела Нинова в маратона.

Призьори в първия ден на Евро 2026:

5000 м (мъже): 1. Якоб Ингебритсен (Нор) - 13:15.29 мин., 2. Флориан Брем (Гер) - 13:15.60, 3. Етиен Дагино (Фр) - 13:16.09;

Гюле (жени): 1. Джесика Шилдер (Нид) - 20.73 м, 2. Джордин ван Клинкен (Нид) - 19.64, 3. Йемиси Мабри (Гер) - 19.50;

Гюле (мъже): 1. Леонардо Фабри (Ит) - 22.31 м, 2. Зейн Уиър (Ит) - 21.12, 3. Виктор Петерсен (Шв) - 20.97 м;

4х400 м (смесена): 1. Норвегия (Карстен Вархолм, Амелие Луел, Андреас Кулсенг, Хенриете Йегер) - 3:09.62 мин. (рекорд на първенствата), 2. Великобритания (Бен Джефрис, Шарлоте Хенрих, Тоби Харис, Уеми Мери Джон) - 3:10.47, 3. Нидерландия (Йонат Фийферс, Лиеке Клавер, Теренс Агард, Мирте ван дер Шоот) - 3:10.77;

100 м (жени): 1. Ейми Хънт (Вбр) - 11.00 сек., 2. Ева Свобода (Пол) - 11.02, 3. Делфин Нканса (Бел ) - 11.06.