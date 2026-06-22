Българските атлети завършиха с 6 медала на балканиадата

България завърши общо с шест медала балканиадата по лека атлетика във Волос (Гър).

След като в първия ден националите спечелиха титла и още 4 отличия, във втория единственият, който влезе в призова тройка, бе Крум Захариев. Десетобоецът водеше след първите пет дисциплини, но в крайна сметка завърши на трето място.

Бронзът е втори пореден за Захариев от балканския форум, но националът ни показа значително подобряване на резултатите, като завърши със 7387 т., след като личният му рекорд досега бе 7000. Той подобри постиженията си на 100 м (10.87 сек.), в тласкането на гюле (13.77 м) и на 400 м (48.77 сек.). В останалите дисциплини постигна 7.09 м в скока на дължина, 1.89 м в скока на височина, 15.21 сек. на 110 м с преп., 37.04 м на диск, 4.30 м на овчарски скок, 49.36 м на копие и 4:43.64 мин. на 1500 м.

Балкански шампион в десетобоя стана гъркът Ангелос-Цанис Андреоглу със 7864 т., а втори е друг от домакините - Константинос Караянидис със 7551 т.

В скока на височина австралийката Ани Стейпълтън направи дебют за България. 23-годишната атлетка има двойно гражданство, тъй като майка ѝ е българка, и живее в Пърт. Стейпълтън се класира 7-а със скромните 1.81 м, а другата ни представителка - Натали Захариева, остана 10-а с 1.75 м.

Ето и останалите класирания на българите във втория ден на балканиадата:

5-о място: щафета 4х400 м – мъже (Радин Вълчев, Тодор Тодоров, Иван Минков Иванов, Димитър Христов) – 3:15.72 мин.

6-о място: Кристен Радуканова (на 200 м) – 23.74 сек.;

7-о място: Милена Миткова (скок на дължина) – 6.11 м; Деян Гемижев (диск) 56.51 м; Иван Андреев (3000 м) – 8:30.31 мин.; Зинга Барбоза Фирмино (троен скок) 15.72м;

9-о място: Станислав Станков (110 м с преп.) 14.09 сек.; Пламена Чакърова (100 м с преп.) – 14.02 сек.; Лъчезар Вълчев (троен скок) 15.56 м; Павел Здравков (3000 м с преп.) - 9:19.81 мин.;

10-о място: Иван Иванов (800 м) – 1:53.67 мин.; Никола Караманиолов (200 м) – 21.35 сек.;

11-о място: Галина Николова (скок на дължина) – 6.02 м; Добромир Николов (110 м с преп.) – 15.10 м;

13-о място: Андреа Савова (200 м) – 25.03 сек.; Симеон Касълс (хвърляне на диск) – 47.99 м;

15-о място: Георги Петков (200 м) – 21.80 сек.