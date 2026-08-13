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Нов слаб ден за плувците ни на Евро 2026

Дори звездата Петър Мицин остана далеч от 1/2-финалите в Париж

Днес, 12:40
Националният рекордьор на България Петър Мицин се представи разочароващо на 200 м кроул в първия си старт на Евро 2026 в Париж.
БГНЕС
Националният рекордьор на България Петър Мицин се представи разочароващо на 200 м кроул в първия си старт на Евро 2026 в Париж.

В трети пореден ден от общо четири от началото на европейското първенство по плуване в Париж нито един български състезател не преодоля квалификациите в дисциплината си. Днес на старт в басейна във френската столица застанаха четирима наши национали при мъжете, като всички останаха много далеч от Топ 16 за 1/2-финалите.

Най-масирано беше българското присъствие на 200 м св. стил, където се включиха трима българи, включително рекордьорът ни Петър Мицин. Дори той обаче се представи разочароващо, финиширайки за 1:48,22 мин. и заемайки едва 37-а позиция в общото класиране. Ако се беше доближил до върховото си постижение от 1:46,48 (от 2025 г.), той щеше да продължи напред.

Последен място в 1/2-финалите заслужи италианецът Карлос д`Амброзио с 1:47,16 мин. Най-бърз в сериите беше австриецът Кристиан Гифинг с 1:44,96, а суперфаворитът Давид Попович от Румъния, който в сряда спечели титлата на 100 м кроул, спести сили и даде четвърто време - 1:46,06.

Другите ни двама представители в дисциплината останаха на ръба на Топ 60 и отвъд. Васил Тушев се нареди 60-и с 1:51,04 мин., а Мирослав Терзиев е 74-ти с 1:53,70. Участваха общо 84 плувци.

На 50 м гръб пък Дарен Кирилов финишира за 26,23 сек. и зае 67-о място от 72-ма старитрали. Ной-бърз в пресявките беше състезаващият се с неутрален статут руснак Климент Колесников с 24,12 сек.

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Ключови думи:

плуване, Петър Мицин, Васил Тушев, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов

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