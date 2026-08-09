Магьосника счупи рекорда на Ракетата за най-много поредни точки

Шон Мърфи подобри дългогодишния рекорд за най-много последователно отбелязани точки без отговор от съперник в професионалния снукър. Магьосника демонстрира изключителна форма в мача от I кръг на "Чайна Оупън" в китайския град Тайюан, печелейки изцяло английския сблъсък с 6:0 фрейма.

43-годишният Мърфи започна мача със серии от 18, 61, 132, 103, 139 и 113, след което в началото на шестата партия направи 41, преди да му се наложи да играе сейфти и впоследствие 41-годишният Селт най-сетне да успее да вкара топка и да стигне до единствените си 35 точки в срещата.

Моментният резултат от 607:0 надмина предишното върхово постижение в джентълменския спорт - 556 поредни точки на Рони О`Съливан. Ракетата беше поставил рекорда през вече далечната 2014 г. при разгрома с 6:0 срещу Рики Уолдън на "Мастърс" в Лондон.

MURPHY SMASHES CONSECUTIVE POINTS RECORD!!!!



The Magician hit 607 points without reply, including four centuries, in his match against Matthew Selt.#ChinaOpen pic.twitter.com/PQR35ew5b3 — WST (@WeAreWST) 9 август 2026 г.

Освен това Мърфи изравни рекорда за най-много последователни сенчъри брейкове със своите четири от втората до петата партия днес, като вече е правил това два пъти в кариерата си. Още само двама играчи в историята имат по четири стотачки една след друга - Марк Алън и Нийл Робъртсън.

В последния фрейм срещу Селт бившият световен шампион имаше шанс да създаде прецедент с пета поредна 3-цифрена серия, но излезе от позиция на 41. Брейкът му от 113 в петата партия пък можеше да бъде максимум от 147, ако не беше пропуснал трудно тънко подрязване по 15-ата черна.

MURPHY FOR THE MAX!! 👀



After winning the opening four frames with 453 unanswered points, Shaun Murphy found himself in this incredible position in frame five against Selt…



The 147 was on... #ChinaOpen pic.twitter.com/16ICEu989v — WST (@WeAreWST) 9 август 2026 г.

"Не мога да повярвам, на седмото небе съм. Знаех, че съм близо, но не бях сигурно колко точно. По време на почивката не исках да ровя по сайтовете, за да проверя какъв е рекордът - възкликна въодушевеният Шон, който утре ще празнува своя 44-ти рожден ден. - Ако се окажеш в зоната, просто искаш да останеш в нея. Беше удоволствие да играя пред страхотна публика и да направя хубаво шоу. Не съм поставял кой знае колко рекорди през кариерата си и съм сигурен, че един ден някой ще излезе и ще счупи и този. Но да бъда част от историята на снукъра по този начин е голяма тръпка. За първи път съм в този град Тайюан и утре имам рожден ден. Имам и ден за почивка, затова ще разгледам забележителностите. Ако някой иска да ме почерпи чаша вино, с радост ще я приема!"

На 1/8-финалите Шон Мърфи ще се изправи срещу представителя на домакините от Китай Сяо Гуодун отново във формат "6 от 11".