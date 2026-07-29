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Снукърът зададе ново рекордно темпо "147"

Преди края на юли в професионалния тур вече има безпрецедентните пет максимума

29 Юли 2026
Сяо Гуодун направи четвъртия максимум в кариерата си, петия от началото на сезона и петия в историята на "Шанхай Мастърс" след 2008, 2012, 2016 и 2025 г.
WORLD SNOOKER
Сяо Гуодун направи четвъртия максимум в кариерата си, петия от началото на сезона и петия в историята на "Шанхай Мастърс" след 2008, 2012, 2016 и 2025 г.

До съвсем скоро максималните брейкове в снукъра бяха рядкост, а постигането им се превръщаше в изключително събитие. Комбинацията от 147 точки винаги ще бъде забележителен успех, но днес тя вече изглежда по-скоро като ежедневие в професионалния тур.

В сряда Сяо Гуодун направи петия максимум само от началото на новия сезон, реализирайки съвършената серия в мача срещу Нийл Робъртсън от II кръг на "Шанхай Мастърс". Китаецът вкара 15-те червени с 15 черни и разчисти цветните топки в третия фрейм, за да поведе с 2:1, а по-късно изгради аванс от 5:2, преди австралиецът да осъществи знаменит обрат до крайното 6:5 в своя полза.

За 37-годишния Сяо това е четвърта 147-ица в кариерата и втора през календарната година, след като направи една и през януари в Шампионската лига. Общо максималният брейк е под №246 в историята на джентълменския спорт.

Постигането им е отнело над четири десетилетия (първият е от 11 януари 1982 г.), като повече от 80% са реализирани през XXI век. Забележителното е, че около 1/5 от всички максимуми бяха направени през последните две години и половина (52 от януари 2024 г. насам). За сравнение, първите 52 брейка от 147 са осъществени за близо 24 години (до 22 ноември 2005 г.).

През миналия сезон беше поставен абсолютен рекорд с 24 максимума в рамките на една кампания. Настоящото темпо обаче предполага нови върхови постижения, понеже никога досега не е имало пет 147-ици преди края на юли. За справка - миналото лято по това време бяха произведени "само" два.

NOT ANOTHER ONE!!!! | Xiao Guodong Makes AMAZING 147 vs Robertson! | Shanghai Masters 2026
The Shanghai Masters, one of snooker's biggest invitation events, runs from July 27th to August 2nd with Kyren Wilson defending the title in an elite field. ...
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Ключови думи:

снукър, максимум, 147, Сяо Гуодун

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