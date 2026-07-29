Снукърът зададе ново рекордно темпо "147"

WORLD SNOOKER Сяо Гуодун направи четвъртия максимум в кариерата си, петия от началото на сезона и петия в историята на "Шанхай Мастърс" след 2008, 2012, 2016 и 2025 г.

До съвсем скоро максималните брейкове в снукъра бяха рядкост, а постигането им се превръщаше в изключително събитие. Комбинацията от 147 точки винаги ще бъде забележителен успех, но днес тя вече изглежда по-скоро като ежедневие в професионалния тур.

В сряда Сяо Гуодун направи петия максимум само от началото на новия сезон, реализирайки съвършената серия в мача срещу Нийл Робъртсън от II кръг на "Шанхай Мастърс". Китаецът вкара 15-те червени с 15 черни и разчисти цветните топки в третия фрейм, за да поведе с 2:1, а по-късно изгради аванс от 5:2, преди австралиецът да осъществи знаменит обрат до крайното 6:5 в своя полза.

XIAO GUODONG MAKES A 147!!!!!



An incredible break from the Chongqing Cyberman in Shanghai - it's the 246th maximum and his fourth!#ShanghaiMasters pic.twitter.com/YYXQ5gFUgR — WST (@WeAreWST) 28 юли 2026 г.

За 37-годишния Сяо това е четвърта 147-ица в кариерата и втора през календарната година, след като направи една и през януари в Шампионската лига. Общо максималният брейк е под №246 в историята на джентълменския спорт.

Постигането им е отнело над четири десетилетия (първият е от 11 януари 1982 г.), като повече от 80% са реализирани през XXI век. Забележителното е, че около 1/5 от всички максимуми бяха направени през последните две години и половина (52 от януари 2024 г. насам). За сравнение, първите 52 брейка от 147 са осъществени за близо 24 години (до 22 ноември 2005 г.).

През миналия сезон беше поставен абсолютен рекорд с 24 максимума в рамките на една кампания. Настоящото темпо обаче предполага нови върхови постижения, понеже никога досега не е имало пет 147-ици преди края на юли. За справка - миналото лято по това време бяха произведени "само" два.