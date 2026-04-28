Марк Алън стана 9-ият член на сенчъри "Клуб 700"

WORLD SNOOKER Марк Алън се прицелва в черната топка за горния ъглов джоб по време на мача срещу Бари Хоукинс от III кръг в "Крусибъл".

Северноирландецът Марк Алън направи сенчъри брейк №700 в кариерата си в професионалния снукър. Пистолета от Антрим изстреля серия от 138 точки в 13-ия фрейм от мача срещу Бари Хоукинс на 1/4-финалите от световното първенство в Шефилд.

С тази комбинация Алън сви пасива си до минимум, след като преди това беше изостанал с 3:5 в първата сесия и с 4:7 в началото на втората. Впоследствие той взе и последните две партии преди второто прекъсване във формата "13 от 25", стигайки до равенство 8:8 след още една стотачка - 131 в 15-ия фрейм.

Той е деветият играч, влязъл в "Клуб 700" на най-добрите брейкбилдъри в историята на джентълменския спорт. Рекордьор е Рони О`Съливан с 1330 трицифрени комбинации, следван от Джъд Тръмп (1150), Джон Хигинс (1064), Нийл Робъртсън (1040), Марк Селби (961), Стивън Хендри (777), Шон Мърфи (773), Дин Дзюнхуей (725) и Марк Алън (701).

Mark Allen brings up his 700th career ton, becoming the ninth player to reach the milestone!#WorldChampionship pic.twitter.com/O8YwNJ7zlu — WST (@WeAreWST) 28 април 2026 г.

Освен на мача между Алън и Хоукинс равенство се оформи и в още два от останалите три 1/4-финала преди днешните доигравания.

Също при 8:8 за почивка се оттеглиха настоящият световен шампион Джао Синтун и носителят на титлата от 2005 г. Шон Мърфи. В началото китаецът дръпна с 3:0, след това англичанинът взе пет поредни фрейма за аванс от 5:3 в първата сесия, а във втората двамата си разменяха партия за партия, докато защитаващият трофея си от 2025 г. левичар не спечели последните две, за да изравни.

Другият останал китаец в турнира - У Идзъ, пък изпусна аванс от 4:2 срещу сензацията Хосеин Вафаеи, позволявайки на иранеца да стигне до равенство 4:4 преди последните две сесии днес.

Единственият, който успя да изгради преднина в първия ден от III кръг, беше Нийл Робъртсън. Австралийският световен шампион от 2010 г. поведе с 5:3 срещу 4-кратния крал на "Крусибъл" Джон Хигинс. Развръзката във всички срещи предстои в днешните три сесии в шефилдския театър - от 12:00, 16:30 и 21:00 ч. българско време.

— WST (@WeAreWST) 28 април 2026 г.

"КРУСИБЪЛ" 2026



1/4-финали (13 от 25, три сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №8 Шон Мърфи (Анг) 28-29.IV (8:8 след II сесия)

№5 Джон Хигинс (Шот) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 28-29.IV (3:5 след I сесия)

№14 Марк Алън (СИрл) - №11 Бари Хоукинс (Анг) 28-29.IV (8:8 след II сесия)

№10 У Идзъ (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 28-29.IV (4:4 след I сесия)