Марк Алън стана 9-ият член на сенчъри "Клуб 700"

Само Нийл Робъртсън изгради аванс след първия ден от 1/4-финалите на световното по снукър

Днес, 08:55
Марк Алън се прицелва в черната топка за горния ъглов джоб по време на мача срещу Бари Хоукинс от III кръг в "Крусибъл".
WORLD SNOOKER
Марк Алън се прицелва в черната топка за горния ъглов джоб по време на мача срещу Бари Хоукинс от III кръг в "Крусибъл".

Северноирландецът Марк Алън направи сенчъри брейк №700 в кариерата си в професионалния снукър. Пистолета от Антрим изстреля серия от 138 точки в 13-ия фрейм от мача срещу Бари Хоукинс на 1/4-финалите от световното първенство в Шефилд.

С тази комбинация Алън сви пасива си до минимум, след като преди това беше изостанал с 3:5 в първата сесия и с 4:7 в началото на втората. Впоследствие той взе и последните две партии преди второто прекъсване във формата "13 от 25", стигайки до равенство 8:8 след още една стотачка - 131 в 15-ия фрейм.

Той е деветият играч, влязъл в "Клуб 700" на най-добрите брейкбилдъри в историята на джентълменския спорт. Рекордьор е Рони О`Съливан с 1330 трицифрени комбинации, следван от Джъд Тръмп (1150), Джон Хигинс (1064), Нийл Робъртсън (1040), Марк Селби (961), Стивън Хендри (777), Шон Мърфи (773), Дин Дзюнхуей (725) и Марк Алън (701).

Освен на мача между Алън и Хоукинс равенство се оформи и в още два от останалите три 1/4-финала преди днешните доигравания.

Също при 8:8 за почивка се оттеглиха настоящият световен шампион Джао Синтун и носителят на титлата от 2005 г. Шон Мърфи. В началото китаецът дръпна с 3:0, след това англичанинът взе пет поредни фрейма за аванс от 5:3 в първата сесия, а във втората двамата си разменяха партия за партия, докато защитаващият трофея си от 2025 г. левичар не спечели последните две, за да изравни.

Другият останал китаец в турнира - У Идзъ, пък изпусна аванс от 4:2 срещу сензацията Хосеин Вафаеи, позволявайки на иранеца да стигне до равенство 4:4 преди последните две сесии днес.

Единственият, който успя да изгради преднина в първия ден от III кръг, беше Нийл Робъртсън. Австралийският световен шампион от 2010 г. поведе с 5:3 срещу 4-кратния крал на "Крусибъл" Джон Хигинс. Развръзката във всички срещи предстои в днешните три сесии в шефилдския театър - от 12:00, 16:30 и 21:00 ч. българско време.

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

1/4-финали (13 от 25, три сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №8 Шон Мърфи (Анг) 28-29.IV (8:8 след II сесия)
№5 Джон Хигинс (Шот) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 28-29.IV (3:5 след I сесия)

№14 Марк Алън (СИрл) - №11 Бари Хоукинс (Анг) 28-29.IV (8:8 след II сесия)
№10 У Идзъ (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 28-29.IV (4:4 след I сесия)

 

EARLY TWIST! 😮 | Mark Allen vs Barry Hawkins | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
DRAMA AT THE LAST MINUTE! 🤯 | Mark Allen vs Barry Hawkins | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
INCREDIBLY DRAMATIC FRAME! 😮 | Shaun Murphy vs Zhao Xintong | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
RESPONDING LIKE A CHAMPION! 🇨🇳 | Zhao Xintong vs Shaun Murphy | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube

 

Още новини по темата

Сеизмичен ден в снукъра разтърси "Крусибъл"
28 Апр. 2026

Световният шампион направи и втората крачка срещу суеверието
27 Апр. 2026

"Саудитският Мастърс" ненадейно отпадна от календара на снукъра
26 Апр. 2026

Шампионът от 2005 г. е първият 1/4-финалист в Шефилд
25 Апр. 2026

Принца на Персия развали партито на Топ 16
24 Апр. 2026

О`Съливан vs. Хигинс - за 7-и път в афиша на "Крусибъл"
23 Апр. 2026

Шон Мърфи: Най-добрият брейк в кариерата ми!
22 Апр. 2026

Тийнейджър получи болезнен урок при дебюта си в "Крусибъл"
21 Апр. 2026

Ястреба извоюва първа победа в Шефилд от 2021 г.
20 Апр. 2026

Джао започна успешно да бори "прокобата" в Театъра на мечтите

19 Апр. 2026

Рекордните 11 китайци превземат "Крусибъл"
16 Апр. 2026

Китаец заработи £147 000 на една щека
14 Апр. 2026

Джао пак пренаписа историята на снукъра
06 Апр. 2026

Легендата Хигинс бе детрониран болезнено от световния шампион
05 Апр. 2026

