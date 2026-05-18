Нов формат, нова титла - О`Съливан е най-добрият на снукър 900

Pluto TV Snooker 900 Рони О`Съливан позира с последните два глобални трофея, които спечели в разстояние на една седмица - световната купа за ветерани и отличието от първенството по снукър 900.

Седемкратният световен шампион по снукър и настоящ носител на титлата за ветерани Рони О`Съливан спечели още един планетарен трофей в джентълменския спорт. 50-годишният англичанин триумфира като шампион в дебютното издание на "глобалното първенство" по снукър 900 - най-новата версия на британската игра, създадена от президента на федерацията за ветерани (WSS) Джейсън Франсис.

Форматът е сходен с този в "Шутаут", само че вместо по 10 мин. всеки фрейм трае 15 мин. - или 900 секунди, откъдето идва и името. Времеви лимит има и за всеки удар - 20 сек. за цялата продължителност на партията. Всеки фаул пък дава на другия играч бялата топка в ръка.

На финала на турнира в Рединг О`Съливан победи друг бивш световен шампион - носителя на титлата в "Крусибъл" от 2023 г. Лука Бресел, с 10:5 фрейма. Ракетата изстреля пет сенчъри брейка (111, 106, 121, 101, 122).

A big CONGRATULATIONS to The Rocket, Ronnie O'Sullivan, who after a 10-5 win against Luca Brecel, takes home the Global Championship trophy🏆🚀 pic.twitter.com/5q4djK8qBE — Snooker Legends (@Snookerlegends) 17 май 2026 г.

"Просто обожавам този формат - възкликна Рони пред Pluto TV. - Ако Джейсън успее да направи верига, мисля, че ако попитате 128 играчи, 70% от тях биха казали, че предпочитаме да играем в този формат. Днес играхме много снукър, но не се налага да стоим до един или два през нощта. Не играем сесия, мислейки си: "Кога ли ще хапнем нещо?". Знаем точно докъде сме. Всички обичаме да играем, но в един момент трябва да сме наясно кое кога започва и свършва."

В глобалното първенство по снукър 900 участваха общо 20 играчи, сред които бивши и настоящи звездни професионалисти, включително Шон Мърфи, Кайрън Уилсън, Стюърт Бингам, Матю Стивънс, Джими Уайт, Доминик Дейл, Антъни Хамилтън, Тони Драго. На 1/4-финалите О`Съливан отстрани аматьора Били Касъл с 5:4, а след това на 1/2-финалите надделя над Кайрън Уилсън с 6:4.

Общият награден фонд на турнира беше 100 000 британски паунда, от които шампионският чек беше за 25 000 лири. Утешителната награда за Бресел беше в размер на £10 000.