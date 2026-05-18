Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нов формат, нова титла - О`Съливан е най-добрият на снукър 900

Ракетата спечели първото в историята "глобално първенство" в 15-минутната версия на играта

Днес, 14:37
Рони О`Съливан позира с последните два глобални трофея, които спечели в разстояние на една седмица - световната купа за ветерани и отличието от първенството по снукър 900.
Pluto TV Snooker 900
Рони О`Съливан позира с последните два глобални трофея, които спечели в разстояние на една седмица - световната купа за ветерани и отличието от първенството по снукър 900.

Седемкратният световен шампион по снукър и настоящ носител на титлата за ветерани Рони О`Съливан спечели още един планетарен трофей в джентълменския спорт. 50-годишният англичанин триумфира като шампион в дебютното издание на "глобалното първенство" по снукър 900 - най-новата версия на британската игра, създадена от президента на федерацията за ветерани (WSS) Джейсън Франсис.

Форматът е сходен с този в "Шутаут", само че вместо по 10 мин. всеки фрейм трае 15 мин. - или 900 секунди, откъдето идва и името. Времеви лимит има и за всеки удар - 20 сек. за цялата продължителност на партията. Всеки фаул пък дава на другия играч бялата топка в ръка.

На финала на турнира в Рединг О`Съливан победи друг бивш световен шампион - носителя на титлата в "Крусибъл" от 2023 г. Лука Бресел, с 10:5 фрейма. Ракетата изстреля пет сенчъри брейка (111, 106, 121, 101, 122).

"Просто обожавам този формат - възкликна Рони пред Pluto TV. - Ако Джейсън успее да направи верига, мисля, че ако попитате 128 играчи, 70% от тях биха казали, че предпочитаме да играем в този формат. Днес играхме много снукър, но не се налага да стоим до един или два през нощта. Не играем сесия, мислейки си: "Кога ли ще хапнем нещо?". Знаем точно докъде сме. Всички обичаме да играем, но в един момент трябва да сме наясно кое кога започва и свършва."

В глобалното първенство по снукър 900 участваха общо 20 играчи, сред които бивши и настоящи звездни професионалисти, включително Шон Мърфи, Кайрън Уилсън, Стюърт Бингам, Матю Стивънс, Джими Уайт, Доминик Дейл, Антъни Хамилтън, Тони Драго. На 1/4-финалите О`Съливан отстрани аматьора Били Касъл с 5:4, а след това на 1/2-финалите надделя над Кайрън Уилсън с 6:4.

Общият награден фонд на турнира беше 100 000 британски паунда, от които шампионският чек беше за 25 000 лири. Утешителната награда за Бресел беше в размер на £10 000.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Рони О`Съливан, Лука Бресел, снукър 900

Още новини по темата

О`Съливан спечели и последната световна титла, която нямаше
11 Май 2026

Китаец, но не световният шампион, е №1 в снукъра
10 Май 2026

Невиждан от 24 г. финал короняса втория китайски владетел на снукъра
05 Май 2026

У е с три стъпки по-близо до върха
04 Май 2026

Англия срещу Китай в спор за короната в снукъра
03 Май 2026

Падна рекордът за най-дълъг фрейм в "Крусибъл"
02 Май 2026

Ново китайско чудо се задава в Шефилд
01 Май 2026

Магьосника съживи проклятието на "Крусибъл"
30 Апр. 2026

Марк Алън стана 9-ият член на сенчъри "Клуб 700"
29 Апр. 2026

Сеизмичен ден в снукъра разтърси "Крусибъл"
28 Апр. 2026

Световният шампион направи и втората крачка срещу суеверието
27 Апр. 2026

"Саудитският Мастърс" ненадейно отпадна от календара на снукъра
26 Апр. 2026

Шампионът от 2005 г. е първият 1/4-финалист в Шефилд
25 Апр. 2026

Принца на Персия развали партито на Топ 16
24 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса