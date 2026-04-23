Принца на Персия развали партито на Топ 16

WORLD SNOOKER Съ Дзяхуей гледа разочаровано през рамото на Хосеин Вафаеи, след като за пореден път му е предоставил масата.

Иранската звезда на снукъра Хосеин Вафаеи се превърна в единствения квалификант, който успя да преодолее I кръг на световното първенство в Шефилд. В последния ден от двубоите на старта на основната схема Принца на Персия елиминира поставения под №15 Съ Дзяхуей, разгромявайки го с 10:3.

31-годишният азиатец беше спечелил първата сесия в сряда с 6:3 и при доиграването в четвъртък не остави никакъв шанс на китаеца, печелейки всички четири изиграни фрейма. Така Вафаеи направи серия от общо девет поредни партии, след като в началото на мача беше изостанал с 1:3.

Отсъствието на Съ от 1/8-финалите развали иначе тоталната доминация на играчите от Топ 16. Ако и той се беше класирал напред, щеше да бъде създаден прецедент, тъй като никога във II кръг не са играли само поставени състезатели. А 15 от 16 е имало още само два пъти в историята - през 1983 и 1993 г. В първия случай отпада №10 Джими Уайт, а във втория - №14 Ален Робиду.

Тази година последен за втората фаза на шампионата в театъра "Крусибъл" се класира №4 в схемата Нийл Робъртсън. Австралийският №3 в ранглистата победи китаеца Пан Дзюнсю с 10:6, след като спечели четири поредни фрейма за аванс от 9:5 и малко по-късно затвори двубоя с единственият си сенчъри брейк в мача - серия от точно 100 точки в 16-ата от възможните 19 партии.

A record-equalling 15 of the 16 seeds won in the first round at the Crucible.



It is only the third time in history this has happened!



1983 ✅

1993 ✅

2026 ✅#WorldChampionship — WST (@WeAreWST) 23 април 2026 г.

Сблъсъците от 1/8-финалите във формат "13 от 25" започнаха още вчера. След първите сесии от общо по три във всяка среща Шон Мърфи поведе с 6:2 срещу Сяо Гуодун, а Марк Алън изгради аванс от 5:3 срещу Кайрън Уилсън, борещ се с проблем в тапата на щеката си.

И двата двубоя ще продължат днес, а паралелно с това ще започнат още два. Единият от тях е китайският супердуел между действащия световен шампион Джао Синтун и легендата Дин Дзюнхуей. А другият противопоставя ветераните Бари Хоукинс и Марк Уилямс в английско-уелски спор.

"КРУСИБЪЛ" 2026



I кръг (10 от 19, две сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №90 Лиъм Хайфилд (Анг) 10:7

№16 Дин Дзюнхуей (Кит) - №25 Дейвид Гилбърт (Анг) 10:5

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №24 Джоу Юелун (Кит) 10:6

№8 Шон Мърфи (Анг) - №63 Фан Джъни (Кит) 10:9

№5 Джон Хигинс (Шот) - №23 Али Картър (Анг) 10:7

№12 Рони О`Съливан (Анг) - №47 Хъ Гуоцян (Кит) 10:2

№13 Крис Уейклин (Анг) - №84 Лиъм Пулън (Анг) 10:6

№4 Нийл Робъртсън (Авл) - №29 Пан Дзюнсю (Кит) 10:6

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №44 Стан Муди (Анг) 10:7

№14 Марк Алън (СИрл) - №22 Джан Анда (Кит) 10:6

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №48 Матю Стивънс (Уелс) 10:4

№6 Марк Уилямс (Уелс) - №69 Антони Ковалски (Пол) 10:4

№7 Марк Селби (Анг) - №19 Джак Джоунс (Уелс) 10:2

№10 У Идзъ (Кит) - №30 Лей Пейфан (Кит) 10:2

№15 Съ Дзяхуей (Кит) - №32 Хосеин Вафаеи (Иран) 3:10

№2 Джъд Тръмп (Анг) - №27 Гари Уилсън (Анг) 10:5



II кръг (13 от 25, три сесии)

Джао Синтун - Дин Дзюнхуей 24-25-26.IV

Сяо Гуодун - Шон Мърфи 23-24.IV (2:6 след I сесия)

Джон Хигинс - Рони О`Съливан 25-26-27.IV

Крис Уейклин - Нийл Робъртсън 25-26-27.IV

Кайрън Уилсън - Марк Алън 23-24-25.IV (3:5 след I сесия)

Бари Хоукинс - Марк Уилямс 24-25.IV

Марк Селби - У Идзъ 26-27.IV

Хосеин Вафаеи - Джъд Тръмп 25-26-27.IV