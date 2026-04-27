Сеизмичен ден в снукъра разтърси "Крусибъл"

О`Съливан, Селби и Тръмп отпаднаха един след друг от световното първенство в Шефилд

Днес, 08:43
WORLD SNOOKER
Хосеин Вафаеи получава окуражителни думи от своя близък приятел Джъд Тръмп секунди след като е сътворил една от най-големите сензации в историята на световното първенство по снукър.

Сензационен ден преживяха феновете на снукъра в заключителната фаза от II кръг на световното първенство в Шефилд. Зрителите в театъра "Крусибъл" видяха как трима бивши шампиони с общо 12 титли във визитките си напускат турнира един след друг, кой от кой по-драматично.

Във фокуса на внимание в следобедната сесия беше развръзката в наелектризиращия двубой между легендите Джон Хигинс и Рони О`Съливан. След първите два дни Ракетата водеше с 9:7 във формат "13 от 25", след като в началните етапи на срещата имаше аванс от 6:2, 8:3 и 9:4. Вълшебника от Уишоу обаче осъществи може би най-паметния обрат в кариерата си и изтръгна успеха с 13:12, слагайки край на амбициите на английския гений да се бори за рекордна 8-а световна титла.

"В първите две сесии не играх добре, а Рони беше брилянтен. Чувствах се направо размазан - сподели шотландецът. - При резултат 4:9 знаех, че трябва да спечеля последните три фрейма за деня, за да имам шанс днес, и така се получи. При 10:11 все още се чувствах уверен, че ще се справя, ако получа шанс. Беше невероятна атмосфера. Последната сесия беше особено вдъхновяваща. Наслаждавам се на тези моменти. Но това е едва вторият кръг. Сега имам нужда от хубава почивка, защото този турнир е адски труден. Ще имам само един сън и после отново започвам от 0:0."

На 1/4-финалите Хигинс ще се изправи срещу носителя на титлата в "Крусибъл" от 2010 г. Нийл Робъртсън. Австралиецът довърши спокойно мача си срещу Крис Уейклин и го затвори с 13:7, взимайки шест от последните седем фрейма.

Разтърсващата кулминация настъпи във вечерната сесия. Най-напред 22-годишният китаец У Идзъ удържа напористите опити за обрат на Марк Селби и надигра 4-кратния световен шампион с 13:11.

А после се случи една от най-големите сензации в историята на първенството. Иранският квалификант Хосеин Вафаеи (№32 в ранглистата) осъществи обрат срещу световния №1 Джъд Тръмп, побеждавайки носителя на титлата от 2019 г. с 13:12, след като изоставаше със 7:10 и 11:12. В последните две партии Принца на Персия демонстрира играта на живота си и първо предизвика решаващ фрейм със сенчъри брейк от 106 точки, а след това спечели дисайдъра с убийствено хладнокръвна серия от 91.

"Не бях нервен. Наслаждавах се на всяка минута. Роден съм за такива ситуации - увери 31-годишният иранец. - Ако не се изправя пред такова предизвикателство, никога няма да стана световен шампион. А трофеят от "Крусибъл" всеки ден живее в главата ми напълно безплатно. Беше фантастично чувство срещу номер едно в света. Толкова съм щастлив, че пресякох границата. Обичам Джъд. Добри приятели сме и го уважавам много. Той ми каза, че трябва да вярвам, че мога да спечеля. Надявам се и аз да мога да направя същото. Победих световния №1. Не искам да мисля твърде много за бъдещето. Не ме интересува срещу кого ще играя. Другите трябва да се вълнуват срещу кого ще играят."

Предстоящият 1/4-финал между Хосеин Вафаеи и У Идзъ означава, че един от двамата ще се класира в Топ 4 на световното. Другата битка за място на 1/2-финалите в долната половина на схемата противопоставя Марк Алън и Бари Хоукинс. Което пък значи, че до финала ще достигне играч, който никога не е печелил трофея. Измежду четиримата единствено Ястреба е участвал в последния мач в Театъра на мечтите - при загубата от Рони О`Съливан с 12:18 през 2013 г.

В горната половина пък останаха четирима бивши шампиони. Настоящият крал на "Крусибъл" Джао Синтун ще се изправи срещу победителя от 2005 г. Шон Мърфи. А 4-кратният носител на титлата Джон Хигинс (1998, 2007, 2009, 2011) ще играе с Нийл Робъртсън.

Четвъртфиналите отново са във формат "13 от 25" в по три сесии, които са разпределени в два дни - днес и утре.

 

"КРУСИБЪЛ" 2026

II кръг (13 от 25, три сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №16 Дин Дзюнхуей (Кит) 13:9
№9 Сяо Гуодун (Кит) - №8 Шон Мърфи (Анг) 3:13

№5 Джон Хигинс (Шот) - №12 Рони О`Съливан (Анг) 13:12
№13 Крис Уейклин (Анг) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 7:13

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №14 Марк Алън (СИрл) 9:13
№11 Бари Хоукинс (Анг) - №6 Марк Уилямс (Уелс) 13:9

№7 Марк Селби (Анг) - №10 У Идзъ (Кит) 11:13
№32 Хосеин Вафаеи (Иран) - №2 Джъд Тръмп (Анг) 13:12

1/4-финали (13 от 25, три сесии)

Джао Синтун - Шон Мърфи 28-29.IV
Джон Хигинс - Нийл Робъртсън 28-29.IV

Марк Алън - Бари Хоукинс 28-29.IV
У Идзъ - Хосеин Вафаеи 28-29.IV

 

GAME ON?! 😮 | John Higgins vs Ronnie O'Sullivan | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
ABSOLUTELY LEGENDARY! 🙌 | John Higgins vs Ronnie O'Sullivan | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
ALL-TIME CLASSIC! Ronnie O’Sullivan vs John Higgins Goes All The Way | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
WHAT A PLAYER! 🔥 | Wu Yize vs Mark Selby | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube
DECIDER DRAMA! 🤩 | Judd Trump vs Hossein Vafaei | Halo World Championship 2026
Snooker's biggest tournament runs from April 18th to May 4th at the Crucible in Sheffield as the top 16 plus 16 qualifiers battle for the Halo World Champion...
YouTube

 

Още новини по темата

Световният шампион направи и втората крачка срещу суеверието
27 Апр. 2026

"Саудитският Мастърс" ненадейно отпадна от календара на снукъра
26 Апр. 2026

Шампионът от 2005 г. е първият 1/4-финалист в Шефилд
25 Апр. 2026

Принца на Персия развали партито на Топ 16
24 Апр. 2026

О`Съливан vs. Хигинс - за 7-и път в афиша на "Крусибъл"
23 Апр. 2026

Шон Мърфи: Най-добрият брейк в кариерата ми!
22 Апр. 2026

Тийнейджър получи болезнен урок при дебюта си в "Крусибъл"
21 Апр. 2026

Ястреба извоюва първа победа в Шефилд от 2021 г.
20 Апр. 2026

Джао започна успешно да бори "прокобата" в Театъра на мечтите

19 Апр. 2026

Рекордните 11 китайци превземат "Крусибъл"
16 Апр. 2026

Китаец заработи £147 000 на една щека
14 Апр. 2026

Джао пак пренаписа историята на снукъра
06 Апр. 2026

Легендата Хигинс бе детрониран болезнено от световния шампион
05 Апр. 2026

Световният №1 разби най-добрия през сезона
04 Апр. 2026

