Сеизмичен ден в снукъра разтърси "Крусибъл"

WORLD SNOOKER Хосеин Вафаеи получава окуражителни думи от своя близък приятел Джъд Тръмп секунди след като е сътворил една от най-големите сензации в историята на световното първенство по снукър.

Сензационен ден преживяха феновете на снукъра в заключителната фаза от II кръг на световното първенство в Шефилд. Зрителите в театъра "Крусибъл" видяха как трима бивши шампиони с общо 12 титли във визитките си напускат турнира един след друг, кой от кой по-драматично.

Във фокуса на внимание в следобедната сесия беше развръзката в наелектризиращия двубой между легендите Джон Хигинс и Рони О`Съливан. След първите два дни Ракетата водеше с 9:7 във формат "13 от 25", след като в началните етапи на срещата имаше аванс от 6:2, 8:3 и 9:4. Вълшебника от Уишоу обаче осъществи може би най-паметния обрат в кариерата си и изтръгна успеха с 13:12, слагайки край на амбициите на английския гений да се бори за рекордна 8-а световна титла.

WHAT A DAY’S GRAFT! 💪



You can never count John Higgins out…



"В първите две сесии не играх добре, а Рони беше брилянтен. Чувствах се направо размазан - сподели шотландецът. - При резултат 4:9 знаех, че трябва да спечеля последните три фрейма за деня, за да имам шанс днес, и така се получи. При 10:11 все още се чувствах уверен, че ще се справя, ако получа шанс. Беше невероятна атмосфера. Последната сесия беше особено вдъхновяваща. Наслаждавам се на тези моменти. Но това е едва вторият кръг. Сега имам нужда от хубава почивка, защото този турнир е адски труден. Ще имам само един сън и после отново започвам от 0:0."

На 1/4-финалите Хигинс ще се изправи срещу носителя на титлата в "Крусибъл" от 2010 г. Нийл Робъртсън. Австралиецът довърши спокойно мача си срещу Крис Уейклин и го затвори с 13:7, взимайки шест от последните седем фрейма.

STELLAR FROM THE THUNDER! ⚡️



Разтърсващата кулминация настъпи във вечерната сесия. Най-напред 22-годишният китаец У Идзъ удържа напористите опити за обрат на Марк Селби и надигра 4-кратния световен шампион с 13:11.

А после се случи една от най-големите сензации в историята на първенството. Иранският квалификант Хосеин Вафаеи (№32 в ранглистата) осъществи обрат срещу световния №1 Джъд Тръмп, побеждавайки носителя на титлата от 2019 г. с 13:12, след като изоставаше със 7:10 и 11:12. В последните две партии Принца на Персия демонстрира играта на живота си и първо предизвика решаващ фрейм със сенчъри брейк от 106 точки, а след това спечели дисайдъра с убийствено хладнокръвна серия от 91.

"Не бях нервен. Наслаждавах се на всяка минута. Роден съм за такива ситуации - увери 31-годишният иранец. - Ако не се изправя пред такова предизвикателство, никога няма да стана световен шампион. А трофеят от "Крусибъл" всеки ден живее в главата ми напълно безплатно. Беше фантастично чувство срещу номер едно в света. Толкова съм щастлив, че пресякох границата. Обичам Джъд. Добри приятели сме и го уважавам много. Той ми каза, че трябва да вярвам, че мога да спечеля. Надявам се и аз да мога да направя същото. Победих световния №1. Не искам да мисля твърде много за бъдещето. Не ме интересува срещу кого ще играя. Другите трябва да се вълнуват срещу кого ще играят."

VAFAEI KNOCKS OUT THE WORLD NUMBER ONE! 🤯



Предстоящият 1/4-финал между Хосеин Вафаеи и У Идзъ означава, че един от двамата ще се класира в Топ 4 на световното. Другата битка за място на 1/2-финалите в долната половина на схемата противопоставя Марк Алън и Бари Хоукинс. Което пък значи, че до финала ще достигне играч, който никога не е печелил трофея. Измежду четиримата единствено Ястреба е участвал в последния мач в Театъра на мечтите - при загубата от Рони О`Съливан с 12:18 през 2013 г.

В горната половина пък останаха четирима бивши шампиони. Настоящият крал на "Крусибъл" Джао Синтун ще се изправи срещу победителя от 2005 г. Шон Мърфи. А 4-кратният носител на титлата Джон Хигинс (1998, 2007, 2009, 2011) ще играе с Нийл Робъртсън.

Четвъртфиналите отново са във формат "13 от 25" в по три сесии, които са разпределени в два дни - днес и утре.

"КРУСИБЪЛ" 2026



II кръг (13 от 25, три сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №16 Дин Дзюнхуей (Кит) 13:9

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №8 Шон Мърфи (Анг) 3:13

№5 Джон Хигинс (Шот) - №12 Рони О`Съливан (Анг) 13:12

№13 Крис Уейклин (Анг) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 7:13

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №14 Марк Алън (СИрл) 9:13

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №6 Марк Уилямс (Уелс) 13:9

№7 Марк Селби (Анг) - №10 У Идзъ (Кит) 11:13

№32 Хосеин Вафаеи (Иран) - №2 Джъд Тръмп (Анг) 13:12



1/4-финали (13 от 25, три сесии)

Джао Синтун - Шон Мърфи 28-29.IV

Джон Хигинс - Нийл Робъртсън 28-29.IV

Марк Алън - Бари Хоукинс 28-29.IV

У Идзъ - Хосеин Вафаеи 28-29.IV