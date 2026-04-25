"Саудитският Мастърс" ненадейно отпадна от календара на снукъра

WORLD SNOOKER архив Нийл Робъртсън ще остане в историята като втория и последен шампион на "Саудитския Мастърс", след като победи Рони О`Съливан с 10:9 във финала през 2025 г. Другият носител на титлата в турнира е Джъд Тръмп, който в последния мач през 2024 г. надделя над Марк Уилямс със същия резултат.

Рекламираният като "четвърти мейджър" в снукъра "Саудитски Марстърс" повече няма да се провежда. 10-годишният договор между професионалния тур (WST) и азиатското кралство е прекратен след само два сезона и турнирът изпада от календара с незабавен ефект, като изданията му през 2024 и 2025 г. ще останат единствените в историята.

Новината беше съобщена с половин уста от ръководното тяло на джентълменския спорт в разгара на световното първенство в Шефилд. В събота вечер на официалния сайт на WST между вестите от "Крусибъл" се появи нищо незначещото заглавие "Мастърс по снукър на Саудитска Арабия" (Saudi Arabia Snooker Masters).

Лаконичното съобщение вътре гласи:

"След конструктивни дискусии между саудитската федерация по билярд и снукър и промоутърската компания "Мачрум" след края на турнирите през 2025 г., беше взаимно договорено да не се провеждат бъдещи издания на световното първенство по билярд и "Саудитския Мастърс" по снукър."

Липсват каквито и да било мотиви за изненадващото разваляне на споразумението. Изразени са благодарности към домакините за организираните събития, както и към играчите за "техния принос към успеха на тези турнири".

През 2024 г. надпреварата в Саудитска Арабия беше включена в тура не просто като ранкинг турнир, а с претенциите да бъде на едно ниво с класиките от "Тройната корона" - Шампионата на Обединеното кралство в Йорк, "Мастърс" в Лондон и световното първенство в Шефилд. В Рияд и Джеда беше осигурен фантастичен награден фонд от £2,3 млн. с чек за победителя в размер на 500 000 паунда - колкото получава световният шампион в "Крусибъл".

Скоропостижната раздяла с лъскавия турнир идва само десетина дни след като стана ясно, че арабите планират пълна реорганизация на разходите си в професионалния спорт. Първото кардинално действие беше оттеглянето на подкрепата от държавния инвестиционен фонд (PIF) към алтернативната верига LIV в голфа. Съобщено беше също, че предстоят драстични съкращения на харчовете във футбола и в женския тенис, като тазгодишното издание на Финалите на WTA в Рияд ще бъде последно и договорът няма да бъде подновен.

НА МАСАТА В ШЕФИЛД

Същевременно продължават мачовете от II кръг на световното първенство. След като още в петък Шон Мърфи стана първият 1/4-финалист, в събота стана известен и първият изцяло оформен сблъсък в Топ 8.

Един срещу друг в III кръг ще се изправят Марк Алън и Бари Хоукинс, след като и двамата елиминираха по-високо поставени играчи на 1/8-финалите. Северноирландският №14 в схемата изхвърли №3 Кайрън Уилсън с 13:9, а поставеният под №11 англичанин се справи със същия резултат с миналогодишния финалист и настоящ №6 в ранглистата Марк Уилямс.

Самият Мърфи пък продължава да чака своя съперник от китайския сблъсък между защитаващия титлата си от 2025 г. Джао Синтун и ветерана Дин Дзюнхуей. След втората от три сесии във формат "13 от 25" световният шампион води с 9:7, а доиграването е днес от 12:00 ч. българско време.

Късно снощи започна и най-очакваният двубой от II кръг в "Крусибъл" - между легендите Рони О`Съливан и Джон Хигинс. В откриващата сесия Ракетата бързо набра инерция и със зрелищни брейкове от 86, 82, 137, 95 и 76 изгради аванс от 6:2 фрейма. Единствената високата точкова серия на Вълшебника от Уишоу беше 68 в шестата партия.

Двамата титани ще се върнат на масата за още осем фрейма тази вечер от 21:00 ч. Евентуалната трета сесия е насрочена за утре от 15:00 ч.

Ronnie O'Sullivan leads career-long rival John Higgins 6-2 after their opening bout!



The three-session encounter, in round two of the Halo World Championship, resumes at 7pm local time tomorrow#WorldChampionship pic.twitter.com/TIT4OyXsHq — WST (@WeAreWST) 25 април 2026 г.

"КРУСИБЪЛ" 2026



II кръг (13 от 25, три сесии)

№1 Джао Синтун (Кит) - №16 Дин Дзюнхуей (Кит) 24-25-26.IV (9:7 след II сесия)

№9 Сяо Гуодун (Кит) - №8 Шон Мърфи (Анг) 3:13

№5 Джон Хигинс (Шот) - №12 Рони О`Съливан (Анг) 25-26-27.IV (2:6 след I сесия)

№13 Крис Уейклин (Анг) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 25-26-27.IV (4:4 след I сесия)

№3 Кайрън Уилсън (Анг) - №14 Марк Алън (СИрл) 9:13

№11 Бари Хоукинс (Анг) - №6 Марк Уилямс (Уелс) 13:9

№7 Марк Селби (Анг) - №10 У Идзъ (Кит) 26-27.IV

№32 Хосеин Вафаеи (Иран) - №2 Джъд Тръмп (Анг) 25-26-27.IV (4:4 след I сесия)