Пресъхва ли саудитският кладенец в спорта?

ЕПА/БГНЕС архив Освен голфа, женският тенис е пряко потърпевш от свиването на разходите на PIF - Рияд няма да поднови договора за домакинство на Финалите на WTA и изданието им през 2026 г. ще бъде последното там.

Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) оттегля подкрепата си от алтернативната верига LIV в професионалния голф, съобщиха британските медии. И с това бе дадено началото на разпалени дискусии задава ли се краят на мултимилиардното спонсорство от страна на азиатското кралство в глобалния спорт като цяло.

Именно LIV (кръстена на римското число 54 заради броя дупки, на които се играе в този тур) беше използвана преди пет години като задвижваща сила от саудитците в амбициозния им опит да се превърнат във водеща световна спортна дестинация. В бунтовническата верига бяха изсипани $5 млрд. от 2021 г. насам, но идеята да бъдат засенчени утвърдените PGA Tour и DP World Tour не сработи.

Бунтарите в голфа обаче съвсем не бяха единствените бенефициенти на щедрата кесия на PIF. През последните пет години от саудитския кладенец бяха излети още около $5 млрд. във финансовите екосистеми на футбола, бокса, моторните спортове, тениса, електронните спортове и смесените бойни изкуства (ММА) - за трансфери на играчи, инфраструктура, ТВ права и такси за домакинства. Но по всичко личи, че дъното на извора вече се вижда.

"Всички ние се затичахме към Саудитска Арабия за бърз приход и сега се чудим какво ни носи бъдещето", казва спортен ръководител, цитиран анонимно от в. "Гардиън".

Макар и широко критикувана за "спортно изпиране на имидж", Саудитска Арабия винаги е настоявала, че инвестициите ѝ в спорта са част от по-широката "Визия 2030" на страната. От Рияд твърдят, че това е част от стратегически план за диверсифициране на икономиката ѝ от петрол към други индустрии, включително отдих и туризъм.

Източник, работил както със саудитското министерство на спорта, така и с местното футболно първенство - Про лигата, коментира, че обсъжданото закриване на LIV трябва да се разглежда в този контекст. По думите му PIF сега се фокусира върху инвестиции с потенциал за финансова възвръщаемост и дългосрочни икономически и здравни ползи.

Не е случайно, че съобщенията за края на LIV се появиха в същия ден, в който PIF публикува финансовата си стратегия за 2026-2030 г., подчертаваща значението на "реализиране на стойност чрез представяне, иновации и ангажиране на частния сектор". Въпреки че спортът не беше посочен сред шестте инвестиционни стълба на PIF, източници на Би Би Си разкриха, че той ще бъде включен като част от портфолиото за "туризъм, пътувания и развлечения".

В четвъртък PIF потвърди също, че е продал мажоритарен дял от 70% в един от клубовете си от футболната Про лига - "Ал Хилал", на частна компания, собственост на принц Ал Уалид бин Талал ал Сауд. Фондът все още притежава мажоритарен дял в три други клуба - "Ал Итихад", "Ал Ахли" и "Ал Насър", но те също ще бъдат продадени през следващите години. Кристиано Роналдо, например, вече притежава малък дял в "Ал Насър" и клубът се надява, че португалската суперзвезда ще увеличи инвестицията си, след като се пенсионира.

Ще се търсят и повече частни инвестиции в 11-те нови стадиона, които се строят за футболния Мондиал 2034. Някои бюджети вече бяха съкратени, а времето за строителство - увеличено, след като по-голямата част от финансирането на PIF за световното първенство беше ограничено.

Освен футбола, в Саудитска Арабия открояват електронните спортове като друга ключова инвестиционна област, която ще бъде частично защитена - най-вече заради популярността сред младото население на страната, 69% от което е под 35-годишна възраст. Световното първенство по е-спортове се провежда в Рияд от 2024 г. и този август ще се завърне в столицата с увеличен награден фонд от $75 млн.

Саудитците ще продължат да инвестират сериозно също в бокса и ММА поради влиянието на Турки Алалших, близък съветник на престолонаследника Мохамед бин Салман и председател на Генералния орган за развлечения.

Парите за спортовете, които не носят възвращаемост, обаче ще бъдат спрени. Тригодишният договор за домакинство на заключителния турнир в женския тенис - Финалите на WTA в Рияд, няма да бъде подновен и последното му издание в столицата на кралството ще бъде този ноември. Планираните Азиатски зимни игри през 2029 г. пък вече бяха отменени.

PIF също така остава ангажиран с инвестициите в моторните спортове. Нова писта за Формула 1 близо до Рияд ще отвори врати през 2027 г., въпреки че тазгодишното състезание за "Гран при" в Джеда беше отменено заради военния конфликт в Иран.

Парадоксално, новината за задаващия се край на LIV се появи във време, когато елитният спорт трябва да се завърне в Саудитска Арабия след едномесечно прекъсване, причинено от войната в Близкия изток - този уикенд в Джеда ще се проведат 1/4-финалите на Елитната Шампионска лига на Азия по футбол. Първенството в местната Про лига пък не спря в нито един момент.

"Което е само поредният пример за аксиомата, че едни правила важат за футбола и други за всички останали спортове", коментира "Гардиън".