Саудитска Арабия стана спонсор на ФИФА

Държавният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) подписа договор с ФИФА и стана официален спонсор на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико това лято (11 юни - 19 юли). По силата на споразумението PIF ще подкрепя финансово организацията на турнира в Северна Америка, а освен това ще подпомага различни инициативи по цялата планета, включително образователни и инфраструктурни програми.

В сделката за Мондиал 2026 са ангажирани различни дъщерни дружества на фонда, сред които "Сави Геймс Груп" и "Кидия Сити", обяви световната футболна централа. По силата на споразумението PIF влиза в третата категория спонсори на ФИФА. Първата категория включва компании като "Адидас", "Кока-Кола" и "Виза", а от 2024 г. и саудитската петролна компания "Арамко". Във втората категория попадат фирми от трите страни домакини на световното.

"PIF продължава да разширява глобалното си присъствие в спортния сектор, като футболът е в основата на този растеж. Заедно ще ускоряваме развитието на играта в световен мащаб, като разширим достъпа до нея и създадем възможности, които са от полза за футболистите, феновете и по-широката футболна екосистема", каза представителят на PIF Мохамед ал Сайяд.

Суверенният фонд, чийто председател е престолонаследникът Мохамед бин Салман, е ангажиран в още куп спортни проекти по света. Преди месец обаче стана ясно, че саудитските инвестиции ще бъдат генерално преосмислени и първият засегнат от това ще бъде голф веригата LIV, чиято мултимилиардна подкрепа ще бъде прекратена след края на настоящия сезон.

В наскоро представената стратегия на PIF за периода 2026-2030 г. спорт не се споменава. Иначе през последните години Рияд изсипа близо $10 млрд. в най-различни спортове, но особено във футбола, Формула 1, бокса, тениса, е-спортовете и голфа. През миналата година пък Саудитска Арабия беше избрана от ФИФА за домакин на Мондиал 2034.