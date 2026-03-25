Защитник на ЦСКА е на един мач от Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Защитникът на ЦСКА Лумбард Делова (вляво) е готов да се притече на помощ на съотборника си в косовския национален отбор Велдин Ходжа при победата над Словакия в Братислава.

Централният защитник на ЦСКА Лумбард Делова се намира на един мач от класиране на Мондиал 2026 с тима на Косово. Той игра цял мач при победата с 4:3 над Словакия в Братислава в полуфинален плейоф от поток С за класиране на световното първенство. Делова получи жълт картон в 25-ата минута.

Успехът класира косовците за решителен мач във вторник в Прищина срещу тима на Турция, който в ранния мач за вечерта не допусна изненада в домакинството срещу Румъния и спечели с 1:0. Изненадващ беше само авторът на единственото попадение на мача в Истанбул - левият бек на "Брайтън" Ферди Кадиоглу, който получи в 53-ата минута отлична извеждаща асистенция от Арда Гюлер. Победата можеше и да е по-изразителна, но в 61-ата минута Кенан Йълдъз улучи напречната греда. Мачът обаче можеше да завърши и другояче, но в 77-ата минута Николае Станчу прати топката в десния страничен стълб на вратата на Турция.

Едно е сигурно - тази двойка ще класира един балкански тим на турнира в САЩ, Канада и Мексико през лятото. Други три балкански отбора обаче отпаднаха - румънците, а също така албанците, които допуснаха пълен обрат и отстъпиха с 1:2 в гостуването на Полша, както и тимът на Северна Македония след тежка загуба с 0:4 навън от Дания.

Италия засега избегнаха кошмара на плейофите, на които се препънаха и не се класираха за световните първенства през 2018 и 2022. Сега "адзурите" успяха да пречупят, макар и трудно, коравия тим на Северна Ирландия с 2:0 в Бергамо. Точни бяха Сандро Тонали в 56-ата минута и Мойс Кийн в 80-ата.

За селекцията на Дженаро Гатузо обаче предстои трудно последно препятствие - гостуване срещу състава на Босна и Херцеговина, който елиминира Уелс в Кардиф. Ветеранът Един Джеко (40 г.) измъкна тима от загуба и отпадане с гола си в 86-ата минута за 1:1, а след това се стигна до дузпи, където уелсците пропуснаха два пъти, а босненците - само веднъж.

ПЛЕЙОФИ ЗА МОНДИАЛ 2026, 1/2-ФИНАЛИ

Поток А: Италия - Северна Ирландия 2:0 (Тонали 56, Кийн 80), Уелс - Босна и Херцеговина 2:4 след дузпи, 1:1 в ред. вр. и прод. (Джеймс 51, Джеко 86). Финал (31.III): Босна и Херцеговина - Италия

Поток В: Украйна - Швеция 1:3 (Пономаренко 90; Гьокереш 6, 51, 73-д), Полша - Албания 2:1 (Левандовски 63, Желински 73; Ходжа 42). Финал (31.III): Швеция - Полша

Поток С: Турция - Румъния 1:0 (Кадиоглу 53), Словакия - Косово 3:4 (Валйент 6, Хараслин 45, Стрелец 90; Ходжа 21, Аслани 47, Муслия 60, Хайризи 72). Финал (31.III): Косово - Турция