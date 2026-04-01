12 факта зад фиаското на "адзурите"

ЕПА/БГНЕС Футболистите на Италия гледат кой невярващо, кой с отчаяние как тимът на Босна и Херцеговина бележи последната си дузпа и се класира на Мондиал 2026 вместо "адзурите".

Снощната загуба на Италия от Босна и Херцеговина във финалния плейоф за класиране на Мондиал 2026 продължава да е водеща тема във футболния свят. Ето няколко любопитни, а и изумителни факта, свързани с провала на "адзурите".

- Италия ще бъде единственият отбор, печелил световна титла, който няма да участва на Мондиал 2026;

- Италия е първият отбор, печелил световната титла, който не успява да се класира на три поредни първенства (2018, 2022, 2026). Англия и Уругвай имат серии от по две поредни неучастия;

- "Адзурите" са печелили само една серия от дузпи, свързани със световни първенства - тази на финала на Мондиал 2006. В останалите четири опита не успяват - 1/2-финала срещу Аржентина на Мондиал 1990, финала срещу Бразилия на Мондиал 1994, 1/4-финала срещу Франция на Мондиал 1998 и сега плейофа срещу Босна и Херцеговина;

- Последното участие на Италия в плейофна фаза на световно първенство е през 2006-а, когато печели и финалния мач. През 2010-а и 2014-а не успява да излезе от групите, а после следва и споменатата серия от трите поредни нееучастия;

- Това означава, че "адзурите" не са участвали в плейофен мач на шампионат на планетата нито веднъж след пускането на iPhone на пазара през януари 2007 г.;

- Съответно никой не е имал възможност да напише туит за мач на Италия в плейофна фаза на Мондиал, тъй като "Туитър" започва да функционира на 15 юли 2006 г., шест дни след победата над Франция във финала;

- Босненецът Керим Алайбегович, който отбеляза третата дузпа срещу Италия, е роден на 21 септември 2007 г., повече от година след последната световна титла на "адзурите";

- Италия има само една победа на световни първенства през последните почти 20 г. Тя е с 2:1 над Англия в група D на Мондиал 2014;

- Италия спечели 18 точки в световните квалификации и не достигна до финалния турнир, а Швеция успя, въпреки че в своята квалификационна група спечели само 2 точки. Но пък шведите се класираха за плейофите, благодарение на представянето си в Лигата на нациите;

- Най-успешното световно първенство за Италия в колективен спорт през 2026 г. ще се окаже това по... бейзбол, въпреки че Световната бейзболна класика се води неофициален шампионат на планетата. Там италианците завършиха на четвърто място, след като на 1/2-финалите отстъпиха с 2:4 пред бъдещия шампион Венецуела;

- Хокейният отбор на Италия се класира за световното първенство през 2026 г., а футболният не успя;

- Отстраненият от УЕФА и ФИФА тим на Русия е играл на световно първенство по-скоро от този на Италия - на Мондиал 2018, на който руснаците бяха домакини. И дори вече вървят шеги, че Италия може да си осигури участие на световния шампионат, едва когато получи домакинство.