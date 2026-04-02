Футболът в Италия бе залят с оставки след новия позор

Пръв напусна президентът на футболната федерация, а селекционерът Дженаро Гатузо и директорът Джанлуиджи Буфон ще го последват

02 Апр. 2026
Президентът на италианската футболна федерация Габриеле Гравина (вдясно) пръв подаде оставка след поредното неучастие на световно първенство, а селекционерът Дженаро Гатузо (в средата) и директорът на отбора Джанлуиджи Буфон ще го последват.
Президентът на италианската футболна федерация Габриеле Гравина (вдясно) пръв подаде оставка след поредното неучастие на световно първенство, а селекционерът Дженаро Гатузо (в средата) и директорът на отбора Джанлуиджи Буфон ще го последват.

Сътресения в италианския футбол последваха поредното разочароващо представяне на мъжкия национален отбор. Два дни след загубата на "скуадра адзура" в плейофа за Мондиал 2026 срещу Босна и Херцеговина оставка подаде президентът на футболната федерация на страната Габриеле Гравина. Той пое вината за това, че четирикратният световен шампион ще пропусне трето поредно първенство на планетата по футбол.

Италия не се е класирала нито веднъж за мондиал при управлението на Гравина, който зае поста през 2018 г. Както е известно, италианците не участваха на турнирите в Русия през 2018, в Катар през 2022 и сега няма да играят на шампионата в САЩ, Мексико и Канада.

Отговорност ще поемат и други. "Скай спортс Италия" съобщи, че Дженаро Гатузо ще напусне поста си на селекционер на националния отбор. Той беше назначен през юни 2025 г. със задачата да класира "адзурите" на световното първенство, но се провали. Като фаворити за неговия пост се сочат Масимилиано Алегри ("Милан") и Антонио Конте ("Наполи").

Според италианските медии оставка ще подаде и Джанлуиджи Буфон, който изпълняваше длъжността директор на отбора.

 

УЛТИМАТУМ ОТ УЕФА

На фона на тези трусове Италия бе заплашена с отнемане на домакинството на европейското първенство по футбол през 2032 г. Президентът на УЕФА Александър Чеферин предупреди, че ще се стигне до тази крайна мярка, ако Италия не модернизира спешно стадионите си, които в по-голямата си част не отговарят на съвременните стандарти за сигурност.

"Италианските политици трябва да се запитат защо страната има една от най-лошите футболни инфраструктури в Европа. Евро 2032 е планирано и се надявам Италия да е готова, в противен случай няма да се проведе в тази страна", заяви Чеферин, цитиран от "Гадзета дело спорт".

Италия бе домакин на европейските първенства през 1968 и 1980 г. За 2032 г. е планирано страната да приеме мачовете съвместно с Турция. Стадионите в Турция обаче в момента са в доста по-добро състояние.

