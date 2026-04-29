Футболът въведе червен картон за говорене с прикрита уста

Футболистите, които говорят към противникови играчи с прикрита уста по време на конфронтации или проблемни ситуации по терена, ще получават червен картон. Изгонване ще има и при напускане на игрището в знак на протест.

Това решение взе на специално заседание във Ванкувър Международният борд на футболните асоциации (IFAB), който единствен има право да прави промени във футболните правила. И двете изменения бяха предложени от ФИФА, като и двете идват след конкретни ситуации. А световната футболна централа потвърди, че ще ги въведе още на световното първенство това лято.

Въпросът за играчите, които си закриват устата, нашумя през февруари, когато крилото на "Бенфика" Джанлука Престиани вдигна фланелката си, докато говореше с Винисиус от "Реал" по време на мач от Шампионската лига. Винисиус обяви, че е бил обиден на расистка основа и, макар на терена да нямаше преки последствия, аржентинският национал бе временно наказан за един мач. А след разследване на УЕФА, Престиани беше признат за виновен и в хомофобско поведение и беше санкциониран за шест мача, три от които условно.

Въпросът беше обсъден на годишното общо събрание на IFAB в Уелс по-късно същия месец, където беше договорено членовете да се съберат отново преди заседанието на Съвета на ФИФА във Ванкувър тази седмица. А президентът на ФИФА Джани Инфантино директно обяви, че играч, който крие какво казва на противник, трябва да бъдат гонен, защото очевидно "изрича нещо, което не е трябвало да изрича, иначе нямаше да се прикрива".

Новото правило, засягащо протестиращите чрез напускане на терена, пък дойде на дневен ред след огромния скандал във финала за Купата на африканските нации между Мароко и Сенегал в края на януари. Тогава сенегалският тим напусна терена заради неправилни, според тях, съдийски решения. След известно време се завърна и дори спечели Купата след продължения. Два месеца по-късно Африканската футболна конфедерация (CAF) реши да отнеме трофея от Сенегал и да го даде на Мароко.

На заседанието на Съвета на ФИФА във Ванкувър се очаква да бъдат взети и други решения, засягащи световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото. Най-важното от тях е, че жълтите картони вече ще бъдат "изчиствани" преди 1/4-финалите.