Одобрени са големи промени във футболните правила

VAR за корнери и втори жълт картон, лимит за изпълнение на тъч и смени, мерки срещу симулантите на травми

Днес, 09:23
Съдиите на терена ще бъдат направлявани от колегите си във VAR стаите за още няколко вида ситуации
ЕПА/БГНЕС
Съдиите на терена ще бъдат направлявани от колегите си във VAR стаите за още няколко вида ситуации

Законодателите на футболните правила от международния борд на футболните асоциации (IFAB) одобриха нови големи промени. Най-важните от тях са, че видео асистент реферът (VAR) вече ще може да се намесва при ъглови удари и решения, включващи показването на втори жълт и съответно червен картон. Въвеждат се и нови мерки срещу бавенето и загубата на игрово време.

Промените бяха приети на годишната бизнес среща на IFAB в Лондон. Основаната през 1886 г. организация е единствената, която може да изменя правилата на футбола. В нейното общо събрание са четирима представители на британските футболни асоциации - на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, а другите четирима са от ФИФА. За приемане на промени е необходимо мнозинство от 75% при гласуването (поне шест гласа), но то винаги е формално, тъй като предварително се постига споразумение.

Именно такова съгласие бе постигнато на срещата в Лондон и новите промени ще бъдат гласувани на конгреса на 28 февруари в Кардиф (Уелс). Правилата ще важат от следващия сезон, но част от тях ще бъдат използвани от ФИФА на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада това лято.

А те са:

  • VAR е длъжен да коригира реферите при неправилно отсъдени ъглови удари, въпреки че напоследък имаше съпротива от страна на Англия. Това трябва да става в реално време и, ако е възможно, да не нарушава хода на играта. Организаторите на турнирите имат право сами да решават дали да използват тази мярка, т.е. ако ФИФА я въведе на Мондиал 2026, не е необходимо националните първенства да я използват веднага от сезон 2026/27.
  • Още през октомври членовете на IFAB се съгласиха, а сега одобриха, че VAR трябва да преглежда не само червените картони, а и вторите жълти, които водят до изгонване от терена. Това се отнася само до това дали второто официално предупреждение е било правилно, а не за случаите, когато не е бил показан втори жълт картон. При първи жълт картон няма да се иска намеса на VAR.
  • VAR ще може да се намесва във всички случаи, когато е ясно, че е наказан грешният отбор.
  • Обратното броене, което в момента се показва от съдиите с пръсти, за да се обозначи правилото за 8 секунди за вратарите да вкарат топката в игра, вече ще се използва и при изпълнение на тъчове и за удари от вратата. Просрочване на 8-те секунди ще води до промяна на владението на топката. 
  • Смените трябва да се правят в рамките на 10 секунди. IFAB не уточнява обаче какво се случва, ако това правило бъде нарушено - това ще бъде решено на конгреса на 28 февруари. При тестове, проведени в САЩ, влизащият на смяна играч е трябвало да чака на страничната линия 1 минута, ако лимитът от 10 секунди е бил превишен.
  • Играчите, получаващи лечение на терена, ще бъдат задължени да останат извън терена за определен период след възобновяването на играта. Точната продължителност на периода също все още не е определена. Това правило е в рамките на борбата със симулиране на контузии за бавене на играта, които зачестяват.
  • IFAB разрешава и носенето на бижута от футболистите като цяло - стига да са сигурно покрити и да не могат да причинят нараняване.

На срещата в Лондон не е взето решение за една от най-радикалните промени, за които вървяха слухове - за правилото при изпълнение на дузпа.

Замисълът бе, ако вратарят отрази удара от 11 метра, топката да се обявява за "мъртва" и играта да се спира, за да не може да се довкара от противниците. С други думи - ситуацията да бъде като при дузпи след края на редовното време и продълженията, когато изпълняващият играч няма право на втори удар, ако вратарят отбие топката. При настоящите правила, ако има спасяване, играта продължава.

