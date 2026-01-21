Одобрени са големи промени във футболните правила

Законодателите на футболните правила от международния борд на футболните асоциации (IFAB) одобриха нови големи промени. Най-важните от тях са, че видео асистент реферът (VAR) вече ще може да се намесва при ъглови удари и решения, включващи показването на втори жълт и съответно червен картон. Въвеждат се и нови мерки срещу бавенето и загубата на игрово време.
Промените бяха приети на годишната бизнес среща на IFAB в Лондон. Основаната през 1886 г. организация е единствената, която може да изменя правилата на футбола. В нейното общо събрание са четирима представители на британските футболни асоциации - на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, а другите четирима са от ФИФА. За приемане на промени е необходимо мнозинство от 75% при гласуването (поне шест гласа), но то винаги е формално, тъй като предварително се постига споразумение.
Именно такова съгласие бе постигнато на срещата в Лондон и новите промени ще бъдат гласувани на конгреса на 28 февруари в Кардиф (Уелс). Правилата ще важат от следващия сезон, но част от тях ще бъдат използвани от ФИФА на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада това лято.
А те са:
- VAR е длъжен да коригира реферите при неправилно отсъдени ъглови удари, въпреки че напоследък имаше съпротива от страна на Англия. Това трябва да става в реално време и, ако е възможно, да не нарушава хода на играта. Организаторите на турнирите имат право сами да решават дали да използват тази мярка, т.е. ако ФИФА я въведе на Мондиал 2026, не е необходимо националните първенства да я използват веднага от сезон 2026/27.
- Още през октомври членовете на IFAB се съгласиха, а сега одобриха, че VAR трябва да преглежда не само червените картони, а и вторите жълти, които водят до изгонване от терена. Това се отнася само до това дали второто официално предупреждение е било правилно, а не за случаите, когато не е бил показан втори жълт картон. При първи жълт картон няма да се иска намеса на VAR.
- VAR ще може да се намесва във всички случаи, когато е ясно, че е наказан грешният отбор.
- Обратното броене, което в момента се показва от съдиите с пръсти, за да се обозначи правилото за 8 секунди за вратарите да вкарат топката в игра, вече ще се използва и при изпълнение на тъчове и за удари от вратата. Просрочване на 8-те секунди ще води до промяна на владението на топката.
- Смените трябва да се правят в рамките на 10 секунди. IFAB не уточнява обаче какво се случва, ако това правило бъде нарушено - това ще бъде решено на конгреса на 28 февруари. При тестове, проведени в САЩ, влизащият на смяна играч е трябвало да чака на страничната линия 1 минута, ако лимитът от 10 секунди е бил превишен.
- Играчите, получаващи лечение на терена, ще бъдат задължени да останат извън терена за определен период след възобновяването на играта. Точната продължителност на периода също все още не е определена. Това правило е в рамките на борбата със симулиране на контузии за бавене на играта, които зачестяват.
- IFAB разрешава и носенето на бижута от футболистите като цяло - стига да са сигурно покрити и да не могат да причинят нараняване.
На срещата в Лондон не е взето решение за една от най-радикалните промени, за които вървяха слухове - за правилото при изпълнение на дузпа.
Замисълът бе, ако вратарят отрази удара от 11 метра, топката да се обявява за "мъртва" и играта да се спира, за да не може да се довкара от противниците. С други думи - ситуацията да бъде като при дузпи след края на редовното време и продълженията, когато изпълняващият играч няма право на втори удар, ако вратарят отбие топката. При настоящите правила, ако има спасяване, играта продължава.