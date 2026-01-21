Одобрени са големи промени във футболните правила

Законодателите на футболните правила от международния борд на футболните асоциации (IFAB) одобриха нови големи промени. Най-важните от тях са, че видео асистент реферът (VAR) вече ще може да се намесва при ъглови удари и решения, включващи показването на втори жълт и съответно червен картон. Въвеждат се и нови мерки срещу бавенето и загубата на игрово време.

Промените бяха приети на годишната бизнес среща на IFAB в Лондон. Основаната през 1886 г. организация е единствената, която може да изменя правилата на футбола. В нейното общо събрание са четирима представители на британските футболни асоциации - на Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, а другите четирима са от ФИФА. За приемане на промени е необходимо мнозинство от 75% при гласуването (поне шест гласа), но то винаги е формално, тъй като предварително се постига споразумение.

Именно такова съгласие бе постигнато на срещата в Лондон и новите промени ще бъдат гласувани на конгреса на 28 февруари в Кардиф (Уелс). Правилата ще важат от следващия сезон, но част от тях ще бъдат използвани от ФИФА на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада това лято.

А те са: