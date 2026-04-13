Рори Макилрой влезе сред легендите на голфа

Северноирландецът стана едва четвъртият с два поредни триумфа на "Мастърс"

13 Апр. 2026
Облечен в легендарното зелено сако на победителя Рори Макилрой позира с купата от "Мастърс" в Огъста.
ЕПА/БГНЕС
Рори Макилрой стана първият професионален голфър след Тайгър Уудс, успял да защити титлата си на US Masters в Огъста, Джорджия. Това го нареди при трите други легенди на голфа, направили това. Уудс триумфира през 2001 и 2002 г., Джак Никлаус - през 1995 и 1996, а Ник Фалдо - през 1989 и 1990 г.

36-годишният северноирландец успя да облече традиционното зелено сако на победителя, след като премина всички дупки само с един удар по-малко от световния №1 Скоти Шефлър (САЩ) в драматично състезание.

"Просто не мога да повярвам, че трябваше да чакам 17 години за зеленото сако, а сега го обличам в две поредни", възкликна с облекчение Макилрой след щастливата за него развръзка в турнира от Големия шлем.

Както в първия ден поведе с 6 удара под пáра (-6) и имаше убедителен аванс по средата на състезанието, той пропиля аванса си и след първата третина на последния рунд вече изоставаше с 3 удара след американеца Камерън Йънг. А същевременно лидерът в ранглистата Скоти Шефлър внезапно се завърна в борбата за титлата след безупречен рунд от 68 удара.

Макилрой обаче успя да остана фокусиран и с 4 бърдита преди последната дупка си създаде удобна ситуация, в която дори боги (1 удар на пара) би бил достатъчен за победата. Но с откриващия удар той прати топката в гората и напрежението се завърна. „Когато излязох на 18-ата и не знаех къде е топката ми, това беше може би най-стресиращият момент. Можеше бъде навсякъде. Никога не си улеснявам нещата", коментира 6-кратният победител в турнири от Големия шлем.

Той все пак имаше късмет и се завърна, като дори последният бункер (вдлъбнатина, пълна с пясък), където бе топката, не беше пречка по пътя към така желаната титла, завършайки с -12 удара.

Шефлър, който спечели турнира през 2022 и 2024 г., в крайна сметка остана втори втори с -11. Третото място с -10 заеха англичаните Тайрел Хатън и Джъстин Роуз и американците Ръсел Хенли и Камерън Йънг.

