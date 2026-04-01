Тайгър Уудс се оттегля от голфа, за да се лекува

След поредната автомобилна катастрофа легендарният спортист обяви, че иска да се фокусира върху здравето си

01 Апр. 2026
Тайгър Уудс
ЕПА/ БГНЕС
Голф легендата Тайгър Уудс обяви, че ще се „оттегла за определен период от време“ от спорта, за да „потърси лечение“ след последната си автомобилна катастрофа.

50-годишният американец бе арестуван за шофиране в неадекватно състояние на 27 март, след като неговият Land Rover се преобърна при сблъсък с пикап. Уудс бе задържан за задължителните по закон 8 часа, преди да бъде освободен под гаранция.

В доклад за инцидента, публикуван от шерифската служба на окръг Мартин, пише, че той е признал, че е гледал телефона си мигове преди катастрофата и не е осъзнал, че пикапът пред него е забавил скоростта. Съобщава се още, че 15-кратният шампион от Големия шлем е бил с „кървясали и изцъклени очи“, „изключително разширени зеници“ и е изглеждал „летаргичен и бавен“, когато се е провалил на няколко теста за трезвеност на място. 

Уудс е излязъл от колата през вратата за пътника и се е „потил обилно“, а при обиска в джоба на панталона му са намерени две бели хапчета, идентифицирани като хидрокодон, използван за лечение на силна болка. Голфистът е дал отрицателен тест за алкохол с полеви дрегер, но е отказал да даде урина за тест за наркотици. Все пак е казал на полицаите, че приема „... няколко“ лекарства, отпускани с рецепта, и го изпил по-рано сутринта.

Съдебните документи на окръг Мартин показват, че той е пропуснал първоначалното явяване пред съда, но чрез адвокатите си е подал писмено заявление, че пледира "невинен", като е поискал процес със съдебни заседатели.

Уудс се завърна към състезателния голф само три дни преди инцидента - на лигата на TGL, на която е съосновател заедно с Рори Макилрой. Тогава той заяви, че опитва да бъде достатъчно здрав, за да направи състезателно завръщане на Мастърс (9-12 април) в Огъста, щата Джорджия.

В изявление, публикувано в X, Уудс пише: „Зная и разбирам сериозността на ситуацията, в която се намирам днес. Оттеглям се за определен период от време, за да потърся лечение и да се съсредоточа върху здравето си. Това е необходимо, за да дам приоритет на благосъстоянието си и да работя за трайно възстановяване. Ангажиран съм да отделя необходимото време, за да се върна в по-здравословен, по-силен и по-фокусиран вид, както в личен, така и в професионален план. Оценявам вашето разбиране и подкрепа и моля за поверителност за моето семейство, близки и мен в този момент.“

Професионялният голф тур (PGA Tour) пък публикува изявление, в което предлага подкрепата си: „Тайгър Уудс е легенда на нашия спорт, чието влияние се простира далеч отвъд постиженията му на игрището. Но преди всичко, Тайгър е човек и нашият фокус е върху неговото здраве и благополучие.“ Тайгър продължава да има пълната ни подкрепа, докато прави тази важна стъпка.

Първоначално Уудс планираше да бъде на в Огъста, независимо дали ще се състезава, тъй трябваше заедно с председателя на Мастърс турнира Фред Ридли в неделя за откриването на голф игрище, в чието създаване участваше и неговата дизайнерска фирма. Трябваше да бъде и на Вечерята на шампионите, която е само за досегашните носители Зеленото сако на победител в престижния турнир.

