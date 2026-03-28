Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Голф легендата Тайгър Уудс пак катастрофира и бе арестуван

Спортистът е бил под влиянието на замайващи вещества при поредния негов инцидент на пътя

Днес, 08:25
Преобърнатият автомобил на Уудс по време на първоначалния оглед от полицията.
Преобърнатият автомобил на Уудс по време на първоначалния оглед от полицията.

Тайгър Уудс беше арестуван и няколко часа по-късно освободен под гаранция, след като самокатастрофира. Задържането на голф легендата е по подозрение за шофиране в нетрезво състояние.

Шерифът на окръг Мартин в щата Флорида - Джон Бъдензик, заяви, че Уудс е шофирал своя Land Rover, който се е преобърнал, след като се е опитал да изпревари камион на тесен двулентов път малко преди 14:00 ч. местно време. Инцидентът е възникнал близо до имението на Уудс на остров Юпитер. Неговият SUV се е закачил в ремарке, отклонил се е и се е преобърнал странично върху страната на водача.

Камионът е намалявал скоростта, за да завие в алея, когато Уудс се е приближил с висока скорост на пътя с ограничение от 30 мили в час (48 км/ч). Уудс, който е бил сам в автомобила, е успял да излезе от страната на пътника. Разследващите съобщиха, че голфистът е показал признаци на нетрезво състояние и е бил подложен на полеви тестове, преди да бъде задържан.

Полицията заяви, че тестът за алкохол не е показал наличие на алкохол в организма му, но разследващите смятат, че неговата замаяност се дължи на лекарства или наркотици. В превозното средство не са открити никакви вещества. Уудс е отказал да даде урина за анализ и е обвинен в шофиране в нетрезво състояние с повреда на имущество и отказ да се подложи на законоустановен тест.

От полицейското управление, където Уудс бе задържан до плащането на гаранцията, разпространиха и негова снимка след ареста (вдясно).

Няма съобщения за пострадали, но шериф Бъдензик заяви пред репортери, че резултатът е можело да бъде много по-лош, предвид тесния път. 

Прзидентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Уудс „близък приятел“ и каза, че се е почувствал „толкова зле“, след като е чул новината по време на среща с медии в петък следобед в Маями.

„Чувствам се толкова зле - каза Тръмп. - Той има някакви затруднения. Имаше инцидент и това е всичко, което знам. Той е много близък мой приятел... невероятен човек, невероятен мъж.“

Миналата година Уудс потвърди, че е във връзка с бившата снаха на Тръмп - Ванеса Тръмп.

 

Това е пореден инцидент с Тайгър

Това е последният от поредица пътнотранспортни инциденти, включващи Уудс. През февруари 2021 г. той бе сериозно ранен, когато неговият SUV излезе с висока скорост от крайбрежен път в Лос Анджелис. При тази катастрофа Уудс получи множество наранявания на краката и глезените, толкова тежки, че, както по-късно бе съобщено, лекарите са обмисляли ампутация.

Уудс беше арестуван и през 2017 г. по обвинение в шофиране в нетрезво състояние, след като полицията в Южна Флорида го намери заспал зад волана на повреден автомобил. По-късно той заяви, че е взел проблемна комбинация от лекарства, отпускани с рецепта, и се призна за виновен в безразсъдно шофиране.

Трети инцидент имаше през 2009 г., когато Уудс блъсна своя SUV в пожарен кран и дърво пред дома си в Уиндърмиър, Флорида, в ранните часове на сутринта. Полицията тогава съобщи, че е бил намерен ранен на улицата, докато тогавашната му съпруга Елин Нордегрен каза на служителите на реда, че е счупила задния прозорец със стик за голф, за да му помогне да излезе от превозното средство.

50-годишният Тайгър игра в ограничен брой турнири през последните години, докато се възстановяваше от множество контузии и операции, включително седма операция на гърба и разкъсано ахилесово сухожилие. Той не е участвал в официално събитие от PGA Tour от юли 2024 г., въпреки че по-рано тази седмица се появи в закритата лига на TGL, на която е съосновател заедно с Рори Макилрой.

Уудс се включи и в тазгодишното първенство на САЩ за ветерани, но участието му на Мастърс следващия месец в голф клуба "Огъста Интернешънъл" остава несигурно.

82-кратен победител в PGA Tour, Уудс е наравно със Сам Снийд за най-много победи в историята, като за последно спечели Майджър турнир на Мастърса през 2019 г. - петата му титла в Огъста.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Тайгър Уудс

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?